Подарунки / фото ілюстративне

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Звичайний папір, олівці, пластилін чи наліпки можуть стати чудовим подарунком на День святого Миколая, адже користь і якість презенту зовсім не залежать від його високої ціни. На цьому наголошують фахівці Американської академії педіатрії, радячи батькам збирати невеликі сюрпризи відповідно до захоплень дитини.

ТСН.ua зібрав п’ять простих ідей для різних захоплень — від малювання до сімейних ігор.

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Якщо у вас обмежений бюджет — підійде простий альбом, невеликий комплект матеріалів або одна гра, яку ви зможете одразу випробувати разом з дитиною. Зважайте на вікове маркування, обирайте нетоксичні матеріали й уникайте дрібних деталей, якими малюк може вдавитися.

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1. Особистий альбом із наліпками для власних історій

Дитині, яка любить малювати й вигадувати сюжети, можна подарувати альбом, олівці та наліпки. Його сторінки стануть місцем для власних персонажів, малюнків і маленьких історій.

Запропонуйте дитині разом оформити обкладинку, а що буде всередині, нехай вона вирішить сама. Такий подарунок легко зібрати самостійно з кількох простих речей. Якщо вдома вже є олівці — просто доповніть їх альбомом і наліпками на тему, яка зараз подобається дитині.

Ще один задум — сімейна книжка з фотографіями й малюнками, яку радить створити разом із дитиною безкоштовний австралійський онлайн-ресурс для батьків «Raising Children Network».

2. Матеріали для ліплення, з яких народжуються унікальні персонажі

Ліплення чудово підійде дитині, яка любить щось створювати руками. Почати роботу можна з простої ідеї — виліпити кумедного персонажа, а далі разом вигадувати, де він живе та в які пригоди потрапляє. Педіатри відносять набори для ліплення до корисних творчих подарунків, адже вони ефективно розвивають дрібну моторику.

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Для подарунка оберіть невеликий набір у межах свого бюджету. Під час гри запитайте, кого дитина хоче зробити, й долучіться до її задуму — вона може сама розподілити між вами персонажів.

3. Компактна настільна чи карткова гра для спільного вечора

Дитині, яка любить компанію, запропонуйте гру, до якої зможуть долучитися рідні або друзі. Американська академія педіатрії наголошує, що звичайні карткові й настільні ігри дають дорослим і дітям нагоду спілкуватися та веселитися разом.

Почніть із компактної гри з простими правилами й темою, яка зацікавить дитину. Перед купівлею подивіться, на скількох гравців вона розрахована, щоб удома одразу знайшлася потрібна компанія. До подарунка можна додати власну обіцянку — зіграти разом того самого вечора, коли дитина отримала свій презент.

4. Пазл із улюбленими персонажами чи історією

Пазл — гарний вибір для дитини, якій подобається поєднувати деталі й бачити, як поступово складається цілий малюнок. Педіатри радять такі іграшки, адже вони вчать шукати рішення та розвивають дрібну моторику.

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Обирайте картинку, яку дитині буде цікаво роздивлятися, і відповідну до її віку складність. Невеликий пазл із захопливим сюжетом стане чудовим спільним заняттям на святковий вечір, якщо дитина захоче складати його разом із вами.

5. Книжка про те, що цікавить дитину саме зараз

Книжку легше підібрати, коли ви знаєте, про що дитина охоче розпитує або які історії просить розповісти ще раз. Комусь до вподоби казки, а комусь — космос чи різноманітні винаходи. Орієнтуйтеся на нинішнє захоплення дитини та підберіть невелику книжку саме на таку тему.

Педіатри називають книжки одним із найкращих приводів поговорити з дитиною та побути поруч. З меншими дітьми можна почитати вголос, роздивитися малюнки й поговорити про персонажів. А якщо дитина вже читає самостійно, попросіть її знайти фрагмент, який їй хочеться вам зачитати чи обговорити.

Лист Миколаю допоможе почути бажання дитини

Якщо вагаєтеся між кількома задумами, запропонуйте дитині написати листа святому Миколаю й розповісти про свої захоплення та мрії. Малюк може намалювати бажаний подарунок, а ви допоможете записати його слова.

Раніше ТСН.ua писав про те, які солодощі можна подарувати дитині на День святого Миколая. Зокрема, популярними солодкими подарунками є шоколад, пряники, домашнє печиво та цукерки, які можна покласти під подушку чи зібрати у святковий набір. Якщо хочеться зробити частування власноруч, достатньо простого рецепта й кількох якісних інгредієнтів, наприклад для миколайчиків із медом і прянощами, домашніх шоколадних трюфелів або імбирного печива з глазур’ю.

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