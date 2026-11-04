Що подарувати на Різдво тим, у кого є все: 10 душевних ідей

Ідеї для різдвяних подарунків лежать просто не поверхні, треба тільки придивитись до людини, для якої ви готуєте сюрприз

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Щороку перед різдвяними святами повторюється одна й та сама історія: хочеться потішити рідних чимось особливим, але придумати подарунок для людини, яка начебто все має, буває непросто.

Видання Bored Panda зібрало ідеї для тих, кому складно догодити, — від речей для домашнього затишку до подарунків для людей із конкретними захопленнями. ТСН.ua перетворив їх на універсальні підказки, які можна адаптувати до характеру та інтересів близьких.

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10 ідей різдвяних подарунків, які не припадатимуть пилом на полиці

Різдвяні подарунки не обов’язково мають бути дорогими чи незвичайними — найприємніше отримувати речі, у яких відчувається увага до власних захоплень. Саме тому вдалі ідеї часто підказують звички та маленькі радощі близьких людей.

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1. Для мами, яка любить готувати, — альбом для сімейних рецептів

Святковий одарунок для кулінара / © Фото з відкритих джерел

Якщо людина готує не за інструкцією, а за натхненням і власною пам’яттю, подаруйте їй красивий альбом для рецептів. Туди можна записувати улюблені страви, сімейні секрети, кулінарні експерименти та маленькі історії, пов’язані з ними. Згодом такий альбом може стати справжньою родинною реліквією та цінним спадком.

2. Для любителя рослин — незвичайний декор для домашнього саду

Святковий одарунок для любителя рослин / © Фото з відкритих джерел

Той, хто розмовляє зі своїми вазонами й радіє кожному новому листочку, оцінить подарунок, який зробить його зелену колекцію ще затишнішою. Це може бути оригінальне кашпо, декоративна підставка або невеликий аксесуар, що перетворить звичайний вазон на прикрасу інтер’єру.

3. Для людини, яка завжди носить із собою пів життя, — містка сумка з характером

Святкова торба з гусаком / © Фото з відкритих джерел

Якщо у вашої близької людини в сумці знайдеться все: від блокнота й пляшки води до парасолі, косметички та перекусу, подаруйте їй зручну й містку торбинку. Щоб вона не виглядала буденно, оберіть модель із кумедним принтом або цікавою аплікацією. Такий подарунок буде не лише практичним, а й підкреслить характер власника та нагадуватиме про дарувальника.

4. Для людини, яка стежить за здоров’ям і любить спорт, — подарунок для відновлення

© Фото з відкритих джерел

Ті, хто регулярно тренується, добре знають: важливі не лише навантаження, а й відпочинок після них. Тому замість чергового фітнес-гаджета можна подарувати сертифікат на спортивний масаж або сеанс відновлення.

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Ще одна цікава ідея — персональне заняття з тренером із незвичного для людини виду активності: наприклад, скелелазіння, пілатесу чи плавання. Це і турбота, і можливість спробувати щось нове.

5. Для мандрівника — подарунок, який надихне на нову подорож

Святковий набір мандрівника / © Фото з відкритих джерел

Якщо хтось із близьких постійно розповідає, куди хоче поїхати наступного разу, подаруйте йому книжку з цікавими маршрутами або щоденник мандрівника. У ньому можна планувати поїздки, записувати враження, вклеювати квитки та зберігати маленькі пам’ятки з різних країн і міст.

6. Для поціновувача кави — власний маленький кавовий ритуал

© Фото з відкритих джерел

Для людини, яка не уявляє ранку без ароматної кави, подарунок може стати приводом перетворити звичний ритуал на маленьке свято. Зберіть для неї добірку незвичайних сортів зерен із різних країн світу або кілька варіантів кави з цікавими смаковими нотами.

Доповнити такий подарунок можна гарною чашкою, стильним джезвом чи френч-пресом. А ще — невеликою баночкою сиропу або спеціями, які додадуть напою нового смаку.

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7. Для того, хто любить приймати гостей, — усе для красивого частування

Затишна святкова дошка з частуваннями / © Фото з відкритих джерел

Є люди, які отримують задоволення від того, що збирають друзів за одним столом. Для них гарною ідеєю стане дошка для подавання закусок, добірка незвичайних рецептів або аксесуари для сервірування. Такий подарунок точно стане у пригоді під час наступної домашньої вечірки.

8. Для шанувальника гриля — маленька гастрономічна пригода

© Фото з відкритих джерел

Якщо людина любить готувати м’ясо, рибу чи овочі на вогні, подаруйте їй можливість експериментувати зі смаками. Це може бути набір незвичайних спецій, добірка авторських маринадів або книжка з рецептами страв на грилі. Такий презент допоможе урізноманітнити звичне меню.

9. Для книголюба — книжкові радощі та корисні аксесуари

Затишний подарунковий набір для книголюба / © Фото з відкритих джерел

Якщо ви добре знаєте літературні смаки людини й те, які книжки вона давно хоче прочитати, можна подарувати саме таке видання або красиву збірку творів улюбленого автора. Але якщо не впевнені, що обрати, краще не ризикувати: книголюби часто мають дуже конкретні вподобання.

У такому разі підійдуть незвичайна закладка, підставка для книжки, лампа для читання, чохол для електронної книги або сертифікат до книгарні, де людина сама обере те, що справді припаде їй до душі.

10. Для творчої людини — набір для нового захоплення

© Фото з відкритих джерел

Той, хто любить майструвати, конструювати, малювати чи створювати щось власноруч, зрадіє можливості спробувати нове заняття. Це може бути набір для складання декоративної композиції, створення прикрас, роботи з керамікою або іншого творчого хобі. Такий подарунок дарує не лише готову річ, а й кілька годин приємного процесу.

Найкращий подарунок — той, у якому є увага

Щоб знайти вдалий різдвяний подарунок, не обов’язково шукати щось дороге чи незвичайне. Достатньо згадати, чим людина захоплюється, про що давно говорить або на що постійно не вистачає часу. Саме такі дрібні підказки часто допомагають придумати найвлучніший сюрприз.

І навіть найпростіша річ може стати особливою, якщо доповнити її листівкою з теплими словами, спільною фотографією або маленькою деталлю, зрозумілою лише вам двом. Адже різдвяний подарунок — це передусім спосіб нагадати близькій людині, що ви її добре знаєте й цінуєте.

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