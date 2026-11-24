Вдалий подарунок може здивувати навіть дуже допитливу людину / © Фото з відкритих джерел

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Знайти подарунок людині, яку не здивуєш черговим сувеніром, буває непросто. Особливо якщо вона любить розбиратися, як усе влаштовано, спостерігати за природою, експериментувати на кухні або створювати власні проєкти.

До різдвяних і новорічних свят ТСН.ua зібрав топ-10 ідей для любителів науки, природи й технологій.

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Для тих, хто любить спостерігати й розгадувати

© Фото з відкритих джерел

1. Науковий пазл. Це не звичайна головоломка з однаковими деталями, які потрібно скласти за картинкою. Дерев’яні пазли можуть мати незвичайні фігурні елементи й зображення геод — природних утворень із кристалами всередині. Деякі варіанти не мають навіть звичних крайових деталей, тому складання перетворюється на справжній виклик. Такий подарунок сподобається підліткам і дорослим, які люблять головоломки, логічні завдання та настільні ігри.

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2. Бінокль. Хороша оптика стане в пригоді не лише мандрівникам. Із біноклем можна спостерігати за птахами, роздивлятися тварин у дикій природі або стежити за Місяцем і зоряним небом. Це подарунок для дорослих і старших дітей, які захоплюються походами, фотографією, орнітологією чи астрономією.

Для тих, хто любить майструвати й експериментувати

© Фото з відкритих джерел

3. 3D-принтер. За його допомогою можна створювати іграшки, невеликі моделі, підставки, деталі для побутових речей і навіть власні винаходи. Такий подарунок підійде допитливим дітям приблизно від 10 років, підліткам і дорослим, які цікавляться конструюванням, дизайном та технологіями. Для молодших користувачів потрібен нагляд дорослих, адже під час друку пристрій нагріває пластик.

4. Книга про відновлення цивілізації. Незвичайний посібник для тих, хто хоче знати, як люди можуть облаштувати побут без звичних сучасних зручностей. У такій книзі зібрані практичні знання про розпалювання вогню, виготовлення пива, оброблення шкіри, створення пасток та інші ремесла. Подарунок для дорослих і старших підлітків, які захоплюються туризмом, виживанням, історією технологій, майструванням і практичними навичками.

5. Набір для вирощування грибів. Домашня мініферма дає змогу спостерігати за розвитком грибниці, підтримувати потрібну вологість і зрештою зібрати власний урожай. Можна вибрати набір із печерицями, гливами або іншими їстівними грибами — залежно від пропозицій виробника. Це цікавий подарунок для тих, хто любить садівництво, природу й невеликі домашні експерименти. Особливо він сподобається людям, яким цікаво не лише виростити щось своїми руками, а й побачити весь процес від початку до результату.

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6. Домашній садок із зеленню. Компактна система для вирощування пряних трав допоможе мати свіжий базилік, м’яту чи кінзу навіть узимку. Такий подарунок підійде людям, які люблять готувати, цікавляться рослинами або мріють про маленький город, але не мають дачі чи балкона. Деякі системи можна розмістити просто на кухонній полиці.

Для домашніх кулінарів і прихильників гастрономічних експериментів

© Фото з відкритих джерел

7. Книга про науку їжі. Це може бути видання про історію та біологію вина, секрети сироваріння, випікання хліба на заквасці або мистецтво ферментації. Такі книжки розповідають, як дріжджі й бактерії змінюють продукти, звідки беруться різні смаки й аромати, чому молоко перетворюється на сир, а борошно з водою — на пухкий хліб.

Такий подарунок сподобається тим, хто любить не просто готувати за рецептами, а розуміти сам процес: домашнім сироварам і пекарям, поціновувачам вина, прихильникам крафтових продуктів і всім, хто цікавиться гастрономією. Особливо доречна така книжка для людини, яка постійно пробує нові рецепти й не боїться кулінарних експериментів.

Для тих, хто цінує нові враження й турботу про себе

© Фото з відкритих джерел

8. Застосунок проти джетлагу. Це цифровий подарунок для тих, хто часто подорожує між часовими поясами або працює позмінно. Застосунок враховує час перельоту й різницю в часі та складає індивідуальний план: коли лягати спати, дрімати, виходити на світло чи пити каву. Його мета — допомогти організму легше адаптуватися до нового режиму. Особливо доречний такий подарунок для завзятих мандрівників.

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9. Взуття для тренувань босоніж. Це спеціальні кросівки з гнучкою підошвою та широкою передньою частиною, які дають стопі більше свободи руху. Вони можуть зацікавити людей, які займаються силовими тренуваннями, фітнесом або досліджують різні підходи до фізичної активності. Водночас таке взуття — доволі особистий подарунок: важливо врахувати розмір, форму стопи й те, чи справді людина хоче спробувати саме цей тип кросівок.

10. Сертифікат на звукову медитацію. Це можливість провести час незвично й відпочити під звуки тибетських чаш, гонгів та інших акустичних інструментів. Під час так званої звукової ванни учасники зазвичай лежать із заплющеними очима й слухають тривалі вібрації та мелодійні звуки. Сертифікат підійде дорослим, які цікавляться йогою, медитацією, практиками усвідомленості або просто хочуть спробувати новий формат релаксації. Можна обрати індивідуальний сеанс або групове заняття.

Подарунок може перерости в нове захоплення

Іноді незвичайне хобі починається з найпростішого обладнання. Наприклад, 16-річний школяр із Житомирщини за допомогою шкільного 3D-принтера надрукував протез лапки для курки, яка втратила кінцівку. Хлопець самостійно розробив конструкцію, розрахував розміри й удосконалив першу невдалу модель. Тепер він мріє займатися протезуванням і робототехнікою.

Не обов’язково мати складну техніку, щоб займатися домашніми експериментами. Навіть невеликий садок на підвіконні може забезпечити свіжою зеленню в холодну пору року. Для такого мінігороду підходять базилік, м’ята, чебрець і шніт-цибуля — ці рослини можна вирощувати в горщиках просто на кухні.

Ще один кулінарний проєкт, який не потребує спеціального обладнання, — домашній хліб на заквасці. Її можна приготувати із борошна та води, щодня підгодовуючи суміш. Зазвичай на формування активної закваски потрібно близько п’яти-семи днів, а згодом її можна використовувати для випікання хліба, булок і чіабати.

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