Що покласти у воду під час варіння курки, щоб бульйон вийшов кришталево прозорим

Господині нерідко нарікають: хоч як довго вариш курятину, а бульйон однаково залишається тьмяним. Та кухарі запевняють: річ не у тривалості варіння, а в одному елементарному прийомі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що додати до води під час варіння курки

Що додати у воду під час варіння курки / © unsplash.com

Щоб отримати чистий, прозорий відвар, достатньо покласти до каструлі шматок сирої моркви та цілу цибулину разом з лушпинням. Цей кулінарний лайфгак добре відомий професійним шефам і спрацьовує безвідмовно.

Цибулиння вбирає білкові домішки, а морква надає відвару м’якого золотавого відтінку. Важливо не допустити бурхливого кипіння: справжній прозорий бульйон має ледь побулькувати на мінімальному вогні. Кухарі також радять одразу після закипання акуратно знімати піну — саме вона робить рідину каламутною.

Дехто додає у воду шматочок селери — вона підсилює смак і надає глибшого аромату. Овочі треба класти цілими, без нарізання, щоб вони не розпадалися і не затьмарювали прозорість. Є ще одна важлива деталь: починати варити курку потрібно в холодній воді. Так білок нагрівається поступово і не згортається надто швидко.

Досвідчені господині знають, що найкращий результат дає птиця на кістці — філе не забезпечить достатньої насиченості смаку. Сіль додають лише наприкінці, інакше бульйон може потемніти або стати жорстким.

Для легкого аромату можна кинути кілька горошин чорного перцю — він не лише пахне, а й допомагає зберігати прозорість. Наприкінці бульйон часто проціджують через марлю, щоб повністю позбутися дрібних частинок.

У професійній кухні існує ще один прийом: у гарячий бульйон додають трохи льоду — завдяки цьому дрібні домішки осідають на дні. Але для домашнього варіння зазвичай достатньо моркви й цибулі — метод, перевірений десятиліттями.

Кулінари наголошують: прозорий бульйон — це не лише про естетику. Він легше засвоюється і корисніший для травлення. Саме тому ця проста хитрість передається з покоління в покоління, перетворюючи звичайну страву на справді святкову. І кожен, хто хоч раз скористався цим способом, знає: курячий бульйон може бути не лише смачним, а й напрочуд привабливим.

