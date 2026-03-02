ТСН у соціальних мережах

Що покласти в лунку до помідорів, щоб врожай зріс удвічі, а рослини не хворіли

Урожай помідорів починається не з насіння і навіть не з розсади — він починається з ґрунту.

Тетяна Мележик
Що покласти в лунку під час висаджування помідорів

Що покласти в лунку під час висаджування помідорів / © unsplash.com

Ще до того, як рослина зробить перший ривок угору, від того, що ви покладете в лунку при посадці, залежить, чи будуть кущі міцними, а плоди — великими, соковитими та солодкими.

Досвідчені садівники знають: правильно підготовлений ґрунт працює на помідори весь сезон. Ось перевірені способи підживлення лунок для здорових кущів і щедрого врожаю.

Компост: м’який ґрунт і постійне живлення

Помідори не люблять щільну землю, яка після поливу стає схожою на бетон. Добре перепрілий компост робить ґрунт повітропроникним і насичує його органічними речовинами. Він живить рослину поступово, забезпечуючи рівномірний ріст без стресу.

Деревний попіл: солодкі та щільні плоди

Невелика кількість деревного попелу допомагає знизити кислотність ґрунту і додає калій, який відповідає за смак і щільність томатів. Головне — не переборщити, адже надлишок попелу може перешкоджати засвоєнню інших елементів.

Перегній: швидке вкорінення і міцні корені

Перегній або добре визрілий гній забезпечує розсаду доступними поживними речовинами і покращує структуру ґрунту. Коріння приживається швидше, без стресу. Свіжу органіку використовувати не можна — вона може обпекти корені та сприяти хворобам.

Лушпиння цибулі: природний захист від шкідників

Додавши в лунку жменю лушпиння цибулі, ви створюєте природний антисептик, який зменшує ризик ураження ґрунтовими шкідниками.

Доломітове борошно: кальцій, магній і оптимальна кислотність

Цей мінерал збагачує ґрунт кальцієм і магнієм та допомагає рослині краще засвоювати поживні речовини. Одночасно доломітове борошно знижує кислотність ґрунту, що позитивно впливає на розвиток помідорів.

Біопрепарати: профілактика захворювань

Перед висаджуванням розсади багато хто проливає лунки розчином біопрепаратів:

  • Фітоспорин — пригнічує грибкові та бактеріальні збудники.

  • Триходерма — витісняє патогени з ґрунту.

  • Планриз — знижує ризик кореневих гнилей.

  • Гамаїр / Алірін-Б — бактерії проти ґрунтових інфекцій.

  • Бактофіт — м’який біофунгіцид для профілактики грибкових захворювань.

Їх розводять у теплій воді і проливають ґрунт або лунки перед висаджуванням, щоб заселити ґрунт корисними мікроорганізмами та захистити помідори з самого початку.

Помідори, посаджені в добре підготовлений ґрунт, швидше вкорінюються, формують потужну кореневу систему, краще переносять перепади температури і рідше хворіють. Такі кущі стабільно дають великий, солодкий і щедрий урожай.

