- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 2 хв
Що покласти в лунку до помідорів, щоб врожай зріс удвічі, а рослини не хворіли
Урожай помідорів починається не з насіння і навіть не з розсади — він починається з ґрунту.
Ще до того, як рослина зробить перший ривок угору, від того, що ви покладете в лунку при посадці, залежить, чи будуть кущі міцними, а плоди — великими, соковитими та солодкими.
Досвідчені садівники знають: правильно підготовлений ґрунт працює на помідори весь сезон. Ось перевірені способи підживлення лунок для здорових кущів і щедрого врожаю.
Компост: м’який ґрунт і постійне живлення
Помідори не люблять щільну землю, яка після поливу стає схожою на бетон. Добре перепрілий компост робить ґрунт повітропроникним і насичує його органічними речовинами. Він живить рослину поступово, забезпечуючи рівномірний ріст без стресу.
Деревний попіл: солодкі та щільні плоди
Невелика кількість деревного попелу допомагає знизити кислотність ґрунту і додає калій, який відповідає за смак і щільність томатів. Головне — не переборщити, адже надлишок попелу може перешкоджати засвоєнню інших елементів.
Перегній: швидке вкорінення і міцні корені
Перегній або добре визрілий гній забезпечує розсаду доступними поживними речовинами і покращує структуру ґрунту. Коріння приживається швидше, без стресу. Свіжу органіку використовувати не можна — вона може обпекти корені та сприяти хворобам.
Лушпиння цибулі: природний захист від шкідників
Додавши в лунку жменю лушпиння цибулі, ви створюєте природний антисептик, який зменшує ризик ураження ґрунтовими шкідниками.
Доломітове борошно: кальцій, магній і оптимальна кислотність
Цей мінерал збагачує ґрунт кальцієм і магнієм та допомагає рослині краще засвоювати поживні речовини. Одночасно доломітове борошно знижує кислотність ґрунту, що позитивно впливає на розвиток помідорів.
Біопрепарати: профілактика захворювань
Перед висаджуванням розсади багато хто проливає лунки розчином біопрепаратів:
Фітоспорин — пригнічує грибкові та бактеріальні збудники.
Триходерма — витісняє патогени з ґрунту.
Планриз — знижує ризик кореневих гнилей.
Гамаїр / Алірін-Б — бактерії проти ґрунтових інфекцій.
Бактофіт — м’який біофунгіцид для профілактики грибкових захворювань.
Їх розводять у теплій воді і проливають ґрунт або лунки перед висаджуванням, щоб заселити ґрунт корисними мікроорганізмами та захистити помідори з самого початку.
Помідори, посаджені в добре підготовлений ґрунт, швидше вкорінюються, формують потужну кореневу систему, краще переносять перепади температури і рідше хворіють. Такі кущі стабільно дають великий, солодкий і щедрий урожай.