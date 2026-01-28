Що порода вашого собаки говорить про ваш характер

Такса / © Associated Press

Реклама

Порода собаки, яку обирає людина, може багато розповісти про її характер. До такого висновку дійшли дослідники Kennel Club, проаналізувавши зв’язок між популярними породами та рисами особистості їхніх власників.

Про це повідомило видання Express.

У дослідженні взяли участь понад 1500 нинішніх і колишніх власників 16 поширених порід. Респондентів оцінювали за п’ятьма ключовими характеристиками — екстраверсією, відкритістю до нового, доброзичливістю, емоційною стабільністю та сумлінністю. Результати показали: між вибором породи та домінантними рисами характеру справді простежується кореляція.

Реклама

Так, власників бордер-тер’єрів описують як жвавих, чарівних і життєрадісних, а прихильників стаффордширських бультер’єрів — як надійних і ласкавих, попри суперечливу репутацію самої породи. Спрінгер-спанієлів частіше обирають люди стримані, пунктуальні та прихильні до традицій.

Мініатюрні шнауцери, за даними дослідження, зазвичай з’являються в домівках організованих і дисциплінованих людей, які цінують порядок і правила. Віппети ж підходять тим, хто любить нові враження, має багато захоплень і не боїться ризику.

Окрему увагу приділили золотистим ретриверам і лабрадорам — одним із найпопулярніших порід у країні. Їхні власники, як правило, емоційно стабільні, відкриті до спілкування та випромінюють позитив. Натомість серед власників такс і чихуахуа найчастіше домінує риса надійності.

Дослідження також показало, що власники німецьких вівчарок схильні допомагати іншим і брати на себе відповідальність.

Реклама

Нагадаємо, раніше кінолог Вілл Атертон назвав породи собак, яких він не радив би заводити у сім’ях із маленькими дітьми.