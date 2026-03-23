ТСН у соціальних мережах

Що посадити біля кабачків, щоб не гнили, не мали грибкових захворювань і довго плодоносили

Найкращі культури для сусідства з кабачками і поради для стабільно високого врожаю.

Які найкращі культури для сусідства з кабачками

Які найкращі культури для сусідства з кабачками / © Фото з відкритих джерел

Кабачки вважаються невибагливою культурою, але навіть вони можуть страждати від гнилі, грибкових захворювань і швидкого виснаження. Часто причина криється не лише в догляді, а й у сусідстві культур. Правильно підібрані «сусіди» здатні захистити рослини, покращити їхнє зростання і значно подовжити період плодоношення.

Які найкращі культури для сусідства з кабачками

Кабачки мають потужну кореневу систему і великі листки, які створюють тінь і підвищену вологість. Саме це середовище часто сприяє розвитку грибкових інфекцій. Тому поруч варто висаджувати культури, які або відлякують шкідників, або покращують циркуляцію повітря і стан ґрунту.

  • Часник і цибуля. Ці рослини виділяють природні фітонциди, які пригнічують розвиток грибків і бактерій у ґрунті. Вони допомагають зменшити ризик гнилі та захищають кабачки від хвороб.

  • Календула та чорнобривці. Квіти не лише прикрашають грядку, а й виконують захисну функцію. Вони відлякують шкідників і знезаражують ґрунт, що особливо важливо для профілактики грибкових уражень.

  • Кріп і петрушка. Ці зелені культури покращують мікроклімат навколо рослин і приваблюють корисних комах. Завдяки цьому зменшується ризик захворювань і підвищується врожайність.

  • Кукурудза. Служить природним захистом від вітру і створює легке затінення, що допомагає уникнути перегрівання та пересихання ґрунту.

  • Бобові — горох, квасоля. Збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст кабачків і подовжує їхнє плодоношення.

Які рослини не варто садити поруч із кабачками

Не всі культури добре впливають на кабачки. Варто уникати:

  • гарбузів і огірків — мають спільні хвороби;

  • картоплі — виснажує ґрунт;

  • томатів — можуть конкурувати за поживні речовини.

Таке сусідство підвищує ризик захворювань і знижує врожайність.

Додаткові поради для захисту кабачків від гнилі

Щоб кабачки довше плодоносили:

  • не допускайте застою води;

  • поливайте під корінь, а не по листю;

  • регулярно видаляйте старе листя;

  • мульчуйте ґрунт для збереження вологи та чистоти плодів.

Правильне поєднання культур і базовий догляд здатні значно підвищити врожайність кабачків.

