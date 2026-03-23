Що посадити біля кабачків, щоб не гнили, не мали грибкових захворювань і довго плодоносили

Які найкращі культури для сусідства з кабачками

Кабачки вважаються невибагливою культурою, але навіть вони можуть страждати від гнилі, грибкових захворювань і швидкого виснаження. Часто причина криється не лише в догляді, а й у сусідстві культур. Правильно підібрані «сусіди» здатні захистити рослини, покращити їхнє зростання і значно подовжити період плодоношення.

Кабачки мають потужну кореневу систему і великі листки, які створюють тінь і підвищену вологість. Саме це середовище часто сприяє розвитку грибкових інфекцій. Тому поруч варто висаджувати культури, які або відлякують шкідників, або покращують циркуляцію повітря і стан ґрунту.

Часник і цибуля. Ці рослини виділяють природні фітонциди, які пригнічують розвиток грибків і бактерій у ґрунті. Вони допомагають зменшити ризик гнилі та захищають кабачки від хвороб.

Календула та чорнобривці. Квіти не лише прикрашають грядку, а й виконують захисну функцію. Вони відлякують шкідників і знезаражують ґрунт, що особливо важливо для профілактики грибкових уражень.

Кріп і петрушка. Ці зелені культури покращують мікроклімат навколо рослин і приваблюють корисних комах. Завдяки цьому зменшується ризик захворювань і підвищується врожайність.

Кукурудза. Служить природним захистом від вітру і створює легке затінення, що допомагає уникнути перегрівання та пересихання ґрунту.

Бобові — горох, квасоля. Збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст кабачків і подовжує їхнє плодоношення.

Які рослини не варто садити поруч із кабачками

Не всі культури добре впливають на кабачки. Варто уникати:

гарбузів і огірків — мають спільні хвороби;

картоплі — виснажує ґрунт;

томатів — можуть конкурувати за поживні речовини.

Таке сусідство підвищує ризик захворювань і знижує врожайність.

Додаткові поради для захисту кабачків від гнилі

Щоб кабачки довше плодоносили:

не допускайте застою води;

поливайте під корінь, а не по листю;

регулярно видаляйте старе листя;

мульчуйте ґрунт для збереження вологи та чистоти плодів.

Правильне поєднання культур і базовий догляд здатні значно підвищити врожайність кабачків.