Як захистити капусту від гусені, попелиці, слимаків, молі, совки: які рослини садити поряд

Що посадити біля капусти від шкідників

Реклама

Що посадити біля капусти для захисту врожаю

Кожен, хто вирощує капусту, знає, скільки клопоту можуть завдати різноманітні шкідники. Замість того, щоб вдаватися до хімічної обробки, досвідчені городники все частіше використовують природний та ефективний метод — спільні посадки. Правильно підібрані рослини-сусіди здатні відлякати небажаних гостей своїм запахом, заплутати їх або навіть залучити на ділянку корисних комах, які стануть природними захисниками вашого врожаю.

Що посадити біля капусти від совки

Звичайний кріп, посіяний поруч із капустою, діє як природний репелент. Його ефірні олії створюють навколо грядки ароматну завісу, яка відлякує капустяну совку — одного з найнебезпечніших шкідників, чиї личинки проникають всередину качана та псують його зсередини. Крім того, кріп приваблює корисних комах, зокрема хижих ос, які полюють на дрібних шкідників.

Естрагон проти капустяної молі

Естрагон (полин естрагоновий) володіє різким ароматом, який відлякує капустяну міль. Його рекомендується висаджувати вздовж капустяних грядок або у міжряддях, особливо в першій половині літа, коли активність більшості шкідливих комах зростає. Естрагон не лише захищає капусту, а й гармонійно доповнює її на грядці.

Реклама

Запах селери, як вважається, відлякує капустяну моль.

Що посадити біля капусти, щоб уберегти її від капустяних метеликів

Капустяні метелики часто відкладають яйця на нижньому боці листя, з яких потім вилуплюються прожерливі гусені. Шавлія допомагає зменшити їхню кількість. Її аромат збиває з пантелику метеликів і заважає їм орієнтуватися у пошуках місця для кладки яєць. Для ефективного захисту шавлію слід висаджувати рядами або невеликими групами поруч із капустою.

Аромат чебреця також може маскувати запах капусти та відлякувати метеликів.

М’ята, базилік, чебрець, полин — ароматний захист від багатьох шкідників

Ці пряні трави містять ефірні олії, які дезорієнтують більшість комах-шкідників. Зокрема, полин ефективно відлякує слимаків та попелицю, базилік — капустяну білянку, а чебрець та м’ята — гусінь. Висаджуючи ці культури поруч із капустою, ви отримуєте не лише захист від шкідників, а й свіжу зелень для чаю та приправ.

Реклама

Природні вороги попелиці

Чорнобривці та календула не лише прикрашають город, але й активно борються з попелицею, білокрилкою та деякими видами ґрунтових личинок. Їх рекомендується висаджувати по периметру капустяної грядки або розміщувати між рядами. Календула також цінується за здатність приваблювати сонечок — природних хижаків багатьох дрібних шкідників.

Пижмо звичайне. Його сильний аромат відлякує багатьох комах, включаючи попелицю. Однак, слід використовувати пижмо обережно, оскільки воно може бути токсичним для деяких тварин.

Аромат лаванди не лише приємний для людини, але й відлякує попелицю та інших дрібних шкідників.

Часник і цибуля — універсальні помічники городника

Запах часнику та цибулі не переносять капустяна муха, попелиця, білокрилка і навіть деякі ґрунтові личинки. Ці гострі овочі можна висаджувати по краях капустяної грядки, чергуючи з капустою, або використовувати їх зелені частини для мульчування ґрунту навколо капусти.

Реклама

Що посадити біля капусти, щоб врятувати її від слимаків і равликів

Висаджуючи поруч із капустою огірки, кабачки, кавуни чи гарбузи, ви створюєте своєрідну фізичну перешкоду для слимаків та равликів. Їхнє широке та часто шорстке листя є неприємною поверхнею для пересування цих шкідників, що допомагає захистити ніжне листя капусти. Таке сусідство також дозволяє більш раціонально використовувати простір на вашій грядці.

Створити негостинне середовище для слимаків допоможуть шорстколисті трави (наприклад, очиток). Їхня текстура є неприємною для слимаків, і вони намагаються їх уникати. Деякі городники помічають, що посадки гірчиці навколо капусти зменшують кількість слимаків.

Що посадити біля капусти, щоб залучити корисні комахи

Залучення на ділянку корисних комах — один з найефективніших методів біологічного контролю шкідників. Окрім кропу, петрушки та фенхелю, варто звернути увагу на фацелію. Ця квітка є справжнім магнітом для багатьох корисних комах, включаючи бджіл, джмелів, сонечок та златоглазок. Квітучі зонтичні (кріп, фенхель, кмин, коріандр) забезпечують їжею дорослих особин багатьох хижих комах та паразитоїдів.

Використовуючи силу природних сусідів, ви можете створити ефективну «зелену оборону» для вашої капусти, мінімізуючи потребу у використанні хімічних засобів захисту та сприяючи збереженню біологічного балансу вашої ділянки.

Реклама

Що не можна садити біля капусти

При плануванні посадок капусти важливо враховувати не лише корисних сусідів, але й ті рослини, сусідство з якими може негативно вплинути на врожай. Головною помилкою є розміщення капусти поруч з іншими представниками родини хрестоцвітих. До цієї родини належать такі популярні культури, як редька, ріпа, гірчиця, броколі та рукола.

Ці рослини мають спільних шкідників та хвороби. Якщо посадити їх поруч, це значно підвищує ризик зараження всієї грядки. Шкідники та хвороби швидко поширюватимуться від однієї культури до іншої, завдаючи більшої шкоди врожаю.

Крім того, представники родини хрестоцвітих мають схожі потреби в поживних речовинах. Розташовані поруч, вони активно конкуруватимуть за поживні елементи в ґрунті, що призведе до швидшого виснаження ґрунту та може негативно позначитися на рості та розвитку як капусти, так і її сусідів.