Що посадити біля полуниці восени, щоб ягоди наступного сезону були рясними, великими й солодкими

Полуниця — одна з найулюбленіших і найсмачніших ягід, яка росте на кожному українському городі. Однак її врожайність і смак також залежать від того, які рослини ростуть поряд. Тому восени треба правильно підібрати «сусідів», щоб уже наступного сезону полуниця віддячила великими, соковитими й ароматними ягодами.

Чому важливо правильно підбирати сусідів для полуниці

Кожна рослина виділяє у ґрунт свої речовини, конкурує за вологу та світло. Деякі культури допомагають полуниці боротися зі шкідниками, покращують структуру землі та навіть підвищують цукристість ягід. Інші ж, навпаки, пригнічують її зростання.

Найкращі сусідні культури для полуниці, які треба посадити саме восени

Озимий часник стане справжнім захисником полуниці. Його фітонциди відлякують шкідників, зокрема довгоносика, а також знижують ризик грибкових захворювань. Посадивши часник між рядами полуниці, ви одночасно отримаєте два врожаї й захистите ягоду природним способом.

Цибуля, подібно до часнику, має потужні антисептичні властивості. Вона робить ґрунт більш здоровим і перешкоджає розвитку гнилі. А ще полуниця, вирощена поруч із цибулею, часто має насиченіший смак.

Салат і шпинат. Ці культури швидко ростуть, закриваючи землю та зберігаючи вологу. Вони не забирають багато поживних речовин і створюватимуть сприятливий мікроклімат для полуниці. До того ж, їх можна зібрати вже навесні, звільнивши місце для розростання ягідних кущиків.

Календула та чорнобривці. Ці квіти — справжні «санітари городу». Вони не тільки прикрасять грядку, а й захистять полуницю від нематод і шкідників. Їх аромат відлякує попелицю та мурах, а коріння виділяє речовини, що знезаражують землю.

Які культури не можна садити біля полуниці