Що посадити біля троянд: рослини, які захищають від шкідників і бур’янів

Троянди / © pexels.com

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Підбираючи сусідів для троянд, садівники радять насамперед враховувати однакові умови вирощування. Ці квіти добре почуваються на сонячних місцях із дренованим ґрунтом, тому вдалими компаньйонами для них вважаються лаванда, котяча м’ята та вербена. Такі рослини не лише мають схожі потреби, а й створюють гармонійну композицію на клумбі.

Про це повідомило видання The Spruce.

Важливим є й декоративний ефект. Так, лев’ячий зів завдяки високим суцвіттям контрастує з пишними квітками троянд, а сріблясте листя англійської лаванди вигідно підкреслює насичені кольори бутонів. Для заповнення проміжків між кущами часто використовують лантану та вербену, які допомагають підтримувати яскравість клумби навіть між хвилями цвітіння троянд.

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Частина рослин-компаньйонів виконує й практичну функцію. З роками нижня частина трояндових кущів може втрачати густоту, тому поруч нерідко висаджують лаванду, котячу м’яту та високі гвоздики. Вони маскують оголені стебла, роблять посадки охайнішими та водночас допомагають стримувати ріст бур’янів і зберігати вологу в ґрунті.

Для захисту від шкідників фахівці рекомендують звернути увагу на рослини родини цибулевих. Шніт-цибуля, декоративний аліум і звичайна ріпчаста цибуля, за даними експертів, можуть відлякувати попелицю та допомагати у профілактиці чорної плямистості.

Серед корисних сусідів для троянд також називають ароматичні та декоративні культури: пеларгонію, руту, піретрум, петрушку, чебрець, чорнобривці, кулінарну шавлію, анісовий ісоп, шавлія, лаванду, деревій, орегано та котячу м’яту. Їхній запах може відлякувати небажаних комах або, навпаки, приваблювати до саду корисних запилювачів.

Окремо експерти згадують мірабіліс і живокіст, які здатні відволікати на себе японських жуків — поширених шкідників троянд. Натомість деревій приваблює сонечок, що живляться попелицею.

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Для висаджування між трояндовими кущами підходять також геліотропи, лантани, вербени та калібрахоа, відомі під назвою «мільйон дзвіночків». Вони не надто агресивно розростаються та мають схожі з трояндами вимоги до поливу й підживлення.

У матеріалі зазначається й незвичний варіант сусідства — помідори. Вважається, що вони можуть сприяти профілактиці чорної плямистості, хоча таке поєднання в садах зустрічається нечасто. Лаванда та котяча м’ята, своєю чергою, можуть допомагати відлякувати кроликів.

Під час посадки між трояндами та рослинами-компаньйонами рекомендують залишати не менше ніж 30 сантиметрів, щоб не пошкодити коріння та забезпечити належну циркуляцію повітря. Також важливо регулярно обрізати кущі.

Водночас біля троянд не радять висаджувати великі чагарники та інші культури з потужною кореневою системою, які можуть конкурувати за вологу й поживні речовини. Як ґрунтопокривні рослини для таких клумб часто обирають котячу м’яту, повзучий флокс або аліссум.

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Крім декоративних культур, троянди можуть рости поруч і з деякими овочами. Їхні квіти приваблюють запилювачів, а інколи кущі навіть використовують як природну опору для витких рослин, зокрема квасолі. Щоправда, у такому випадку радять особливо уважно застосовувати засоби захисту рослин поблизу їстівних культур.

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