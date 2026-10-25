Город.

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Наприкінці жовтня у першій половині листопада, якщо ґрунт не промерз, а погода дозволяє працювати на ділянці, можна встигнути посадити деякі культури — озимий часник, цибулю-сіянку та посіяти деякі овочі й зелень під зиму.

Що можна посадити на городі наприкінці осені — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Городники наголошують, що в цю пору ще можна встигнути посадити озимий часник і цибулю-сіянку, а за відповідних погодних умов — моркву, петрушку, кріп і щавель. Однак орієнтуватися потрібно не лише на календар, а й на температуру ґрунту, прогноз погоди та особливості регіону.

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Найпоширеніша помилка — поспішити із садінням, поки земля ще тепла. Насіння може прорости, а молоді рослини не переживуть морозів. Якщо ґрунт промерз або прогнозують різке похолодання, краще відмовитися від польових робіт.

Озимий часник

Кінець жовтня — початок листопада —це традиційний період садіння озимого часнику в багатьох регіонах країни, але конкретні терміни залежать від погоди. Адже ажливо, щоб зубчики встигли сформувати коріння до промерзання землі, але не почали активно проростати.

Для садіння варто обрати здорові, великі зубчики 0 без плям і гнилі. Їх висаджують у пухкий ґрунт на сонячній ділянці. Зазвичай між зубчиками залишають 8–12 см, а між рядами — 20–30 см. Глибина садіння залежить від розміру зубчиків і типу ґрунту, але над їхньою верхівкою має бути достатньо землі для захисту від морозів.

Цибуля-сіянка

Озима цибуля — ще одна культура для осіннього садіння. Вона може дати ранню зелень і врожай цибулі-ріпки, якщо вибрати відповідний сорт і дотриматися термінів.

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Для підзимового садіння використовують дрібну цибулю-сіянку, призначену для вирощування під зиму. Висаджувати її потрібно тоді, коли ґрунт уже охолов, щоб цибулинки не почали активно рости до настання морозів.

Цибулю садять у заздалегідь підготовлені борозни, залишаючи між рослинами приблизно 5–8 см, а між рядами — 20–25 см. Після садіння борозни засипають пухкою землею.

Морква

Наприкінці жовтня можна підготувати грядку для підзимового посіву моркви. Такий спосіб дає змогу отримати ранній урожай наступного року.

Сіяти рослину потрібно в уже охолоджений ґрунт, коли тривале потепління малоймовірне. Насіння має залишитися в землі до весни, а не прорости восени. Якщо посіяти його надто рано, молоді сходи можуть загинути від морозу.

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Для посіву слід обрати сонячну ділянку з пухким ґрунтом, де не буде застоюватися вода. Насіння висівають сухим, а засипають сухою, пухкою землею. Для підзимового вирощування використовують дещо більшу норму висіву, ніж навесні, адже частина насіння може не зійти.

Петрушка

Петрушку також можна посіяти під зиму, щоб навесні отримати ранню зелень. Якщо осінь тепла, із посівом краще не поспішати. Передчасні сходи можуть постраждати взимку.

Для посіву підійде сонячна або злегка затінена ділянка з пухким, родючим ґрунтом. Насіння висівають у неглибокі борозни та засипають землею. Навесні, коли з’являться паростки, за потреби посіви проріджують.

Кріп

Кріп — ще одна культура, яку можна висівати під зиму. За сприятливих умов він починає сходити рано навесні, щойно ґрунт прогріється.

Для підзимового посіву обирають ділянку, на якій не застоюється вода. Насіння висівають сухим, коли земля вже охолола й ризик осіннього проростання мінімальний.

Борозни бажано підготувати заздалегідь. Після посіву насіння присипають сухим ґрунтом. Поливати грядку зазвичай не потрібно, особливо якщо земля волога через осінні опади.

Важливо пам’ятати, що підзимовий посів зелені залежить від погоди: якщо осінь затягнеться теплою, краще відкласти роботу до стійкого похолодання.

Щавель

Щавель добре підходить для вирощування на присадибних ділянках. Підзимовий посів дає змогу отримати ранню зелень наступного сезону. Щавель може рости на одному місці кілька років, тому варто заздалегідь вибрати для нього постійну грядку.

Для нього краще вибирати ділянку з родючим, помірно вологим ґрунтом. Насіння висівають у підготовлені борозни після похолодання, щоб воно не встигло прорости восени.

Головне правило підзимових робіт — дати рослинам можливість успішно пережити зиму. Якщо правильно вибрати строки та підготувати грядки, навесні можна отримати ранню зелень і перші овочі без поспіху з весняними посівами.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно висаджувати озимий часник, щоб отримати великі головки.

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