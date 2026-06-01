Що посадити на сонці: шість рослин, які легко переносять спеку та нестачу вологи

Посухостійкі рослини для вашого саду / © pexels.com

На щастя, існує чимало красивих квітів і декоративних культур, які чудово почуваються під прямими сонячними променями та не потребують постійного поливу.

Експерти із садівництва радять не лише обирати посухостійкі рослини, а й мульчувати ґрунт навколо них. Це допомагає довше утримувати вологу та захищає кореневу систему від перегрівання. Також краще поливати рослини рано-вранці, коли вода не випаровується надто швидко.

Розповідаємо про шість рослин, які легко переносять спеку та можуть стати справжньою окрасою саду.

Мандевіла

Мандевіла — ефектна квітуча ліана з великими яскравими квітами, яка обожнює сонце. Вона добре переносить спекотну погоду та короткочасну посуху. Рослина не потребує складного догляду чи регулярного обрізування, а її пишне цвітіння здатне прикрасити будь-яку терасу або садову ділянку.

Портулак

Портулак / © pexels.com

Портулак вважається одним із найкращих варіантів для сухих і сонячних місць. Ця сукулентна рослина має здатність накопичувати вологу у своїх листках, тому легко переносить тривалі періоди без поливу. Портулак швидко розростається, утворюючи яскравий квітучий килим із рожевих, жовтих, помаранчевих або червоних квітів.

Шавлія «Ланселот»

Шавлія «Ланселот» / © pexels.com

Цей різновид декоративної шавлії цінується не лише за посухостійкість, а й за привабливість для бджіл, метеликів та інших запилювачів. Сріблясто-зелене листя має приємний аромат, а сама рослина чудово виглядає в сучасних ландшафтних композиціях. Шавлія легко витримує спеку та не втрачає декоративності навіть у посушливий період.

Цинія

Цинія / © pexels.com

Яскраві цинії давно стали улюбленицями садівників завдяки невибагливості та тривалому цвітінню. Вони добре ростуть на сонячних клумбах, майже не потребують особливого догляду та радують різноманіттям кольорів протягом усього літа. Крім того, цинії приваблюють корисних комах-запилювачів.

Лаванда

Лаванда / © pexels.com

Лаванда залишається однією з найпопулярніших посухостійких рослин для саду. Вона любить пряме сонце, добре дренований ґрунт і чудово переносить нестачу вологи. Ароматні фіолетові суцвіття не лише прикрашають ділянку, а й наповнюють повітря приємним запахом. До того ж лаванда допомагає створити атмосферу середземноморського саду навіть на невеликому подвір’ї.

Седум

Седум / © pexels.com

Седум, або очиток, — справжній чемпіон серед рослин, які можуть рости майже без поливу. Його м’ясисте листя накопичує воду, що дозволяє легко переживати спекотні дні. Рослина чудово підходить для альпійських гірок, клумб, бордюрів та контейнерного озеленення. Багато сортів седуму є багаторічними та повертаються щороку.

Як допомогти рослинам пережити спеку

Навіть найвитриваліші посухостійкі рослини потребують правильного догляду після висаджування. Садівники радять:

використовувати мульчу для збереження вологи;

поливати рідше, але рясніше;

уникати поливання в найспекотніші години дня;

забезпечити хороший дренаж ґрунту;

не перезволожувати сукулентні рослини.

Завдяки правильному підбору культур можна створити красивий сад, який залишатиметься яскравим навіть під час літньої спеки та тривалих посушливих періодів.

FAQ

Які рослини найкраще переносять спеку та посуху?

До найкращих посухостійких рослин належать лаванда, портулак, седум, шавлія, цинія та мандевіла. Вони добре ростуть на відкритому сонці та потребують мінімального поливу після вкорінення.

Які квіти не потрібно часто поливати?

Серед квітів, які можуть довго обходитися без поливу, особливо популярні портулак, лаванда, седум і деякі сорти шавлії. Вони накопичують вологу або мають глибоку кореневу систему.

Що посадити на сонячній ділянці без тіні?

Для відкритих сонячних місць чудово підходять лаванда, цинії, портулак, очиток, декоративна шавлія та інші сонцелюбні рослини, які стійкі до спеки та сухого ґрунту.

