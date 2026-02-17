Що посадити поруч з капустою, щоб отримати великий урожай: найкращі сусіди

Капуста / © Pixabay

Реклама

Капуста — один з овочів, які українці вирощують на городах. Під час вирощування важливі не лише умови і правильний догляд, а й те, які культури ростуть поруч.

Що варто посадити поруч з капустою, а що ні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Цей овоч не дуже вибагливий до вирощування. Він віддає перевагу сонячному місцю, родючому та добре дренованому ґрунту. Садити розсаду треба на відстані 30–60 см одна від одної, залежно від розміру та сорту.

Реклама

Зауважимо, що ранні сорти капусти найкраще висаджувати в першій половині квітня, середньоранні — у травні, а середньопізні та пізні — у проміжку від середини травня до середини червня.

Що посадити поруч з капустою

Городники радять садити поруч ті культури, які підтримуватимуватимуть ріст одна одної. Це

квасоля — затінить капусту від сонця

огірки — створять захисний бар’єр від слимаків

буряк

селера — стимулюватиме кореневу систему

картопля — заповнить баланс мікроелементів у ґрунті

часник і цибуля — відлякуватимуть шкідників

Поруч з капустою можна посіяти кріп, чебрець, розмарин, кінзу, м’яту та ромашку. Вони приваблюватимуть корисних комах і відлякуватимуть небажаних гостей.

А ще на грядці, по периметру ділянки чи в міжрядді, варто посіяти квіти — чорнобривці й календулу. Вони захищатимуть від попелиці, мурах, білокрилки та капустянки.

Реклама

Що не варто садити поруч з капустою

Найгірші сусіди для капусти — це помідори, салат і полуниця. Ці рослини конкуруватимуть за воду та поживні речовини, а також гальмуватимуть ріст одна одної. Водночас томати ще й приваблюватимуть до капусти шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти врятують ваш урожай від багатьох шкідників.