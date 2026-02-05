Що посадити поруч із лавандою: садівники назвали ідеальних сусідів

Лаванда. / © Pixabay

Лаванда - окраса будь-якого саду. Її кущі захоплюють барвистими квітами та насиченим ароматом. А ще ця рослина відлякує комарів та кліщів і діє як магніт для метеликів та бджіл.

Які квіти варто посадити поруч з лавандою і чому, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Садівники наголошують, аби забезпечити енергійний ріст лавандових кущів, важливо обрізати їх двічі на рік. Перший раз – рання весна, кінець березня – початок квітня. Така обробка допоможе зберегти лаванді правильну форму. Наступні рази – літо (липень) або середина вересня.

Щоб повністю розкрити потенціал лаванди, варто посадити поруч із нею спеціальні рослини. Завдяки цьому їхні крихітні квіти та сріблясте листя гарно виділятиметься.

Які квіти посадити поруч з лавандою

Космея

Ця однорічна рослина має ніжні квіти, які схожі на ромашки. Вона має ніжні стебла та дрібне листя, а тому буде ідеальним фоном для яскравих квітів лаванди. Космея додасть нотку кольору та шарму всій композиції.

Шавлія

Шавлія – ще одна рослина, яка добре поєднується з лавандою. Вона цвіте все літо, віддає перевагу сонячним місцям, добре дренованому ґрунту, не потребує частого поливу. Разом з лавандою шавлія створить гармонійну композицію.

Розмарин

Розмарин, з його вузьким зеленим листям та синіми або білими квітами, ідеально доповнює «лавандові» кольори.

Ехінацея

Барвистим акцентом у саду також стане таке поєднання: рожеві, фіолетові та білі пелюстки квітів ехінацеї гармонійно поєднуватимуться з лавандою. Рослина також віддає перевагу сонячному місцю, добре дренованому ґрунту та не потребує регулярного поливу. Композиція з лаванди та ехіни неодмінно оживить будь-який куточок саду.

Нагадаємо, ми писали про те, як виростити гарденію вдома. Ці квіти можуть бути примхливими, проте за правильної турботи вони щедро віддячують красою та неповторним ароматом.