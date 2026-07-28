Розсада. / © Unsplash

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Багато городників вважають, що наприкінці липня сезон посівів уже завершився. Насправді це не так. Якщо правильно підготувати ґрунт, уже восени можна зібрати ще один урожай зелені та овочів.

Що можна висадити на грядку у серпні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Друга половина літа — чудовий час для висівання деяких культур із коротким періодом вегетації, а також рослин, які добре ростуть за коротшого світлового дня. Якщо правильно підібрати сорти та забезпечити регулярний полив, до осені можна отримати ще один повноцінний урожай свіжої зелені та овочів.

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Як підготувати грядку

Насамперед потрібно прибрати грядку: видаліть залишки коріння, бур’яни та рослинні рештки. Після цього розпушіть ґрунт на глибину 10–15 см.

Для відновлення родючості внесіть зрілий компост або перегній. Втім, свіжий гній використовувати не варто, бо може «спалити» молоді рослини. Перед посівом також варто внести невелику кількість комплексного мінерального добрива або деревного попелу. Це допоможе рослинам швидше рости.

Після висівання насіння грядку потрібно рясно полити. До появи сходів варто підтримувати землю злегка вологою. Найкраще поливати вранці або ввечері, коли сонце менш активне.

Щоб зберегти вологу і захистити молоді паростки від сонця, посіви накрийте тонким агроволокном або затінювальною сіткою. Укриття створить сприятливий мікроклімат, зменшує випаровування води та сприяє дружним сходам. Водночас не забувайте регулярно провітрювати грядку та контролювати вологість ґрунту.

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Крім того, досвідчені городники радять після поливу замульчувати міжряддя тонким шаром скошеної трави, соломи або компосту. Мульча довше утримує вологу, стримує ріст бур’янів і захищає землю від перегрівання, що особливо важливо під час літньої спеки.

Що сіяти у відкритий ґрунт

Друга половина літа сприяє рослинам з коротким вегетаційним періодом та видам, які процвітають за коротких дні. Для літніх посівів краще обирати ранньостиглі та холодостійкі сорти, які встигають сформувати врожай до перших осінніх заморозків.

Варто сіяти:

редиску;

руколу;

ріпу;

кріп;

салат корн

листовий буряк (мангольд);

листові салати для осіннього вирощування;

пекінську (китайську) капусту.

Деякі культури порадують урожаєм уже за кілька тижнів. Наприклад, руколу можна зрізати через 3–4 тижні після посіву, а редиска дозріває приблизно за 4–6 тижнів. Пекінська капуста, ріпа та мангольд потребують більше часу — зазвичай близько двох місяців.

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