Що посадити у тіні: три рослини, які добре ростуть без сонця і прикрасять сад

Навіть у затінених ділянках саду, де бракує сонячного світла, можна створити привабливу зелену зону. Садівник поділився добіркою рослин, які добре почуваються у таких умовах і додають кольору навіть найпохмурішим місцям.

Про це повідомило видання Express.

Садівник у відео на TikTok-сторінці розповів, що у багатьох садах є проблемні місця — під кущами або в затінку від будівель, де інші рослини ростуть погано або зовсім не приживаються. Водночас існують культури, які навпаки віддають перевагу таким умовам.

Серед них — полемоніум, також відомий як «небесний аромат». Експерт описує його як рослину, яка ефектно виглядає саме у тіні. Вона має пурпурно-блакитні квіти та бронзове листя, що додає контрасту та кольору затіненим ділянкам.

Ще одна рекомендована рослина — вінка. За словами садівника, її золотисто-зелене листя здатне «освітлювати» темні місця в саду. Крім того, вона утворює фіолетові квіти, які за зовнішнім виглядом нагадують герань.

Третій варіант — поліподіум звичайний. Це вічнозелена папороть, яку експерт називає невибагливою та витривалою. Вона не потребує складного догляду і допомагає створити в саду атмосферу лісового куточка.

У коментарях користувачі зазначають, що поради є своєчасними, адже багато хто шукає, чим заповнити порожні кашпо у тіні. Також окремі дописувачі звертають увагу на скіммії як ще один варіант для затінених і напівзатінених місць.

