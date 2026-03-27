ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Що посадити у тіні: три рослини, які добре ростуть без сонця і прикрасять сад

Темні місця у саду не обов’язково залишати порожніми. Садівник поділився добіркою рослин, які ростуть у тіні та прикрашають ділянку.

Автор публікації
Софія Бригадир
Сад

© Associated Press

Навіть у затінених ділянках саду, де бракує сонячного світла, можна створити привабливу зелену зону. Садівник поділився добіркою рослин, які добре почуваються у таких умовах і додають кольору навіть найпохмурішим місцям.

Про це повідомило видання Express.

Садівник у відео на TikTok-сторінці розповів, що у багатьох садах є проблемні місця — під кущами або в затінку від будівель, де інші рослини ростуть погано або зовсім не приживаються. Водночас існують культури, які навпаки віддають перевагу таким умовам.

Серед них — полемоніум, також відомий як «небесний аромат». Експерт описує його як рослину, яка ефектно виглядає саме у тіні. Вона має пурпурно-блакитні квіти та бронзове листя, що додає контрасту та кольору затіненим ділянкам.

Ще одна рекомендована рослина — вінка. За словами садівника, її золотисто-зелене листя здатне «освітлювати» темні місця в саду. Крім того, вона утворює фіолетові квіти, які за зовнішнім виглядом нагадують герань.

Третій варіант — поліподіум звичайний. Це вічнозелена папороть, яку експерт називає невибагливою та витривалою. Вона не потребує складного догляду і допомагає створити в саду атмосферу лісового куточка.

У коментарях користувачі зазначають, що поради є своєчасними, адже багато хто шукає, чим заповнити порожні кашпо у тіні. Також окремі дописувачі звертають увагу на скіммії як ще один варіант для затінених і напівзатінених місць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про дієвий спосіб позбутися проблеми раз і назавжди. Експерти зазначають, що замість постійної боротьби з бур’янами варто вибрати розумний підхід — посадити рослини, які зроблять всю роботу за вас.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie