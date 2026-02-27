Що посадити в березні: 6 багаторічників для яскравого літа

Герань / © unsplash.com

На початку весни садівники можуть закласти основу для кольорового літа. У березні варто висаджувати багаторічники — від гераней до дельфініумів — щоб вони встигли сформувати сильне коріння та без стресу пережили перші теплі місяці. Експерти радять уважно стежити за прогнозом і захищати молоді рослини у разі можливих морозів.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Фахівець із садівництва Пол Паркер пояснює, що висаджування навесні мінімізує ризик шоку пересаджування та теплового стресу. Водночас деякі види потребуватимуть додаткового укриття — наприклад, клошів чи флісових накидок — якщо температура різко впаде.

Які багаторічники висаджувати в березні

Герані. Їх можна використовувати для підвісних кашпо, бордюрів чи заповнення вільних ділянок. Герані щедро квітнуть улітку й добре маскують оголений ґрунт, не потребуючи складного догляду.

Дельфініуми. Сонцелюбні рослини з високими суцвіттями, що піднімаються на початку літа. Вони потребують підв’язки, захисту від вітру та добре дренованого ґрунту. Для правильного висаджування радять робити посадкову яму удвічі ширшу та глибшу за корінь і додавати шар гравію.

Рудбекія та шавлія. Березень підходить для висаджування цих видів, особливо морозостійких сортів шавлії. Вони підтримують декоративність саду, коли інші рослини вже відцвіли, і гармонійно поєднуються з декоративними травами.

Маки. Найкраще садити навесні, щоб вони встигли прижитися до літнього цвітіння. Східні маки зацвітають наприкінці весни та на початку літа, а після цього непомітно зникають, тому їх рекомендують комбінувати з пізнішими видами. Обрізання відцвілих голівок стимулює повторне цвітіння.

Астрантія. Вишукані багаторічники, що приваблюють бджіл і чудово вписуються у сільські композиції. Їх висаджують у легкому затінку, зберігаючи відстань близько 60 см між кущами.

