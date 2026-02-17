Що посадити в лютому: 10 багаторічників для ефектного весняного цвітіння

Шавлія

Попри зимові морози лютий може стати вдалим стартом для створення яскравого весняного саду. У м’якшому кліматі — за умови, що ґрунт не промерз і не перезволожений — садівники вже можуть висаджувати частину морозостійких багаторічників. Рання посадка дає корінню час укорінитися до активної фази весни.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Садовий дизайнер компанії Top Tier Greenery Джошуа Аллан зазначає: у холодний сезон нові рослини легше адаптуються, адже потребують менше поливу, а стрес від спеки відсутній. Водночас ландшафтний дизайнер Крістіан Тім із Tidal Creek Designs радить мульчувати ґрунт товстішим шаром, щоб захистити кореневу систему від різких температурних коливань. У разі прогнозованих заморозків варто використовувати спеціальне укриття.

Серед рослин, які експерти рекомендують висаджувати вже в лютому:

Гайлардія (ковдра) — сонцелюбна та посухостійка рослина з яскравими червоно-жовтими квітами. Добре почувається у гравійних садах і приваблює запилювачів.

Молочай бульбистий (Asclepias tuberosa) — формує насичені помаранчеві суцвіття влітку, полюбляє повне сонце й добре дренований ґрунт.

Морозник (Helleborus) — зацвітає наприкінці зими, додаючи кольору тінистим ділянкам. Підходить для лісових садів і контейнерів.

Шавлія (Salvia spp.) — декоративна багаторічна рослина з фіолетовими суцвіттями, яка приваблює бджіл і метеликів. Найкраще росте на сонячних ділянках.

Багаторічні трави — чебрець, розмарин і шавлія можуть стартувати вже зараз у регіонах із м’якою зимою. Вони добре розвиваються в дренованому ґрунті та підходять для контейнерів.

Бульбина (Bulbine frutescens) — низькорослий сукулент із жовтими або помаранчевими квітами. Після укорінення витримує посуху.

Агапантус (Agapanthus orientalis) — утворює кулясті сині чи білі суцвіття влітку, підходить для сонячних бордюрів.

Каладіум (Caladium x hortulanum) — рослину з декоративним листям краще пророщувати в приміщенні наприкінці зими, адже вона не переносить заморозків.

Льняна лілія (Dianella tasmanica) — декоративний ґрунтопокривний багаторічник із блискучим листям, придатний для захищених садів.

Кореопсис (Coreopsis spp.) — забезпечує тривале яскраве цвітіння влітку. Його висаджують ранньою весною, коли ґрунт стає придатним для обробки.

