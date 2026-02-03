Що посадити в лютому: 5 овочів для раннього врожаю на городі

Часник / © Pixabay

Попри зимову паузу на городах частину культур можна висаджувати вже наприкінці зими. Фахівці Королівського садівничого товариства наголошують: саме лютневі посадки допоможуть отримати овочі раніше та забезпечити стабільніший урожай у сезон.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Експерти пояснюють, що ранні культури встигають використати вологу, яка зберігається в ґрунті після зимових дощів. Це особливо важливо, якщо попереду знову буде спекотне та посушливе літо. Нижче — п’ять овочів, які варто висадити саме зараз.

Цибуля-сіянка

Звичайну цибулю-сіянку висаджують одразу, щойно підсохне ґрунт. Її заглиблюють неглибоко, залишаючи верхівку майже на поверхні. Щоб птахи не витягали цибулини, грядки накривають садовим флісом або дрібною сіткою.

Червоні та термічно оброблені сіянку краще не саджати до квітня — вони часто викидають стрілку.

Картопля

Насіннєву картоплю вже продають, тож у лютому починають її пророщування. Бульби ставлять «трояндою» догори в лотки та залишають у світлому прохолодному місці, захищеному від морозу.

Так формується міцний пагін, який забезпечує швидше дозрівання після висадки в ґрунт. Це актуально як для ранніх сортів, так і для основних, щоб вони встигли визріти до появи фітофторозу восени.

Артишоки

Топінамбур можна висаджувати вже зараз — культура невибаглива й дуже врожайна. Зазвичай достатньо невеликої грядки, аби отримати хороший збір.

Китайський артишок — рідкісніший вибір. Він формує маленькі світлі бульби зі злегка горіховим присмаком. Обидві рослини добре реагують на раннє садіння, доки ґрунт утримує зимову вологу.

Часник

Для формування повноцінних цибулин часнику необхідний холодовий період, тому лютий — оптимальний час для садіння. Зубчики розміщують так само, як і цибулю-сіянку, — кінчики залишають трохи нижче поверхні.

Раннє садіння підвищує шанси отримати більші й міцніші цибулини під час збирання врожаю.

Корони спаржі

Корони аспарагусу — однорічні рослини у стані спокою — висаджують у ґрунт наприкінці зими. Спаржа дає врожай у квітні–червні, тож чим більше саджанців посадити зараз, тим ряснішим буде сезон.

Єдине обмеження: перше повноцінне зрізання рекомендують робити лише через два роки після садіння, коли рослина зміцніє.

