Що посадити в парнику у квітні для швидкого врожаю: перелік культур

Що посадити в парнику в квітні / © pexels.com

Це проста, але ефективна конструкція, яка створює закритий простір із теплим і стабільним мікрокліматом. У таких умовах розсада розвивається швидше, менше хворіє і дає врожай значно раніше, ніж у відкритому ґрунті.

Парник — це невисока споруда без фундаменту, яку встановлюють просто на грядку. Каркас виготовляють із дерева, цегли або інших матеріалів, а зверху накривають прозорим покриттям.

Найефективнішим рішенням сьогодні вважається полікарбонат — він добре утримує тепло, витримує навантаження та створює оптимальні умови для росту рослин. Завдяки компактним розмірам повітря всередині швидко прогрівається навіть у прохолодні весняні дні.

Теплий чи холодний парник: який обрати

Існує два основні типи, і кожен має свої переваги:

Теплий парник працює за принципом природного обігріву. На дно закладають органічні матеріали, які під час перегнивання виділяють тепло. Це дозволяє починати посів ще наприкінці зими та отримувати надранній урожай. Холодний парник не має додаткового підігріву — він накопичує лише сонячне тепло. У квітні його використовують для вирощування ранньої зелені та адаптації розсади перед висадкою у відкритий ґрунт.

Де краще встановити парник

Результат напряму залежить від розташування:

обирайте сонячні, добре освітлені ділянки;

розміщуйте парник із південного боку;

захищайте від холодних вітрів і протягів.

Якщо конструкція дерев’яна, її варто обробити захисними засобами — це продовжить термін служби та вбереже від вологи.

Що посадити в парнику у квітні: повний перелік культур

Квітень — ідеальний період для активного посіву в теплиці та парнику.

Овочі на розсаду:

помідори;

солодкий і гіркий перець;

баклажани.

Теплолюбні культури (з другої половини місяця):

огірки;

кабачки;

гарбузові.

Швидка зелень для раннього врожаю:

редиска;

салат;

кріп;

рукола.

Ці культури швидко дозрівають і дають перший урожай уже через кілька тижнів.

Капустяні:

білокачанна;

броколі;

цвітна капуста.

У парнику така розсада виходить міцною і стійкою до погодних змін.

Коренеплоди:

морква;

буряк.

Які квіти варто сіяти в парник навесні

Парник — чудове рішення і для квітів, особливо тих, що потребують тривалого періоду росту:

чорнобривці;

айстри;

цинії;

календула;

настурція.

Деякі з них не лише прикрашають ділянку, а й допомагають захищати овочі від шкідників.

Як доглядати за парником, щоб не втратити врожай

Навесні головний ризик — перегрів. У сонячні дні температура всередині може різко зростати.

Щоб цього уникнути:

регулярно провітрюйте парник;

поливайте рослини теплою водою зранку;

не допускайте надлишкової вологи;

накривайте конструкцію в разі нічних заморозків.

Перед висадженням у відкритий ґрунт розсаду поступово загартовують — залишають парник відкритим довше, щоб рослини адаптувалися до природних умов.