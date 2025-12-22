Що посіяти в грудні на розсаду, щоб отримати ранній урожай наступного сезону: поради експертів

Що посіяти на розсаду у грудні / © Freepik

Реклама

Для багатьох господарів грудень асоціюється з відпочинком від грядок, але досвідчені городники знають, що саме взимку можна закласти основу майбутнього багатого врожаю. Деякі культури мають тривалий період розвитку і потребують раннього старту. Висівання у грудні дозволяє отримати міцну розсаду та значно наблизити перше збирання плодів наступного сезону.

Чому треба сіяти деякі культури на розсаду саме у грудні

Раннє висівання дає рослинам більше часу на розвиток кореневої системи. Такі культури краще адаптуються після висадження у ґрунт і швидше вступають у фазу плодоношення. Головне — забезпечити розсаді достатнє освітлення та стабільну температуру.

Селера. Ця культура росте повільно, тому грудень — ідеальний час для її висівання. Проростки з’являються через 3 тижні, але рослині потрібен довгий період дозрівання. Тому раннє висівання гарантує великі коренеплоди. Цибуля-порей. Культура має тривалий вегетаційний цикл і чудово підходить для зимового висівання. Розсада розвивається повільно, тому ранній старт забезпечує товсте стебло, і урожай буде значно раніше. Перець солодкий і гострий. Перець — це теплолюбна культура з повільним проростанням, насіння може сходити до 20 днів. Грудневе висівання дозволяє отримати міцні кущі, плоди з’являються раніше за стандартні строки. Баклажани потребують багато часу для розвитку. Рання розсада краще переносить пересадження, рослини швидше вступають у плодоношення, а також знижується ризик затримки зростання влітку. Суниця з насіння. Якщо посіяти суницю в грудні, то вже наступного сезону можна отримати перший урожай. Проростки культури з’являються повільно, рослини встигають сформувати розетку, тому рано плодоносять. Декоративні та пряні культури. У грудні також можна сіяти лаванду, еустому, розмарин, чебрець. Ці рослини мають довгий період розвитку і добре реагують на ранній старт.

Що важливо врахувати

Для вирощування розсади взимку потрібно:

Реклама