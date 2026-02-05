Що посіяти в лютому: повний перелік культур для городу та квітника

Що сіяти в лютому

Реклама

Лютий — це особливий час для кожного городника та квітникаря. Саме в цей період розпочинається активна фаза посівної кампанії, адже список культур стає значно ширшим, ніж у січні.

Екпсерти порадили культури, які варто висівати на розсаду саме зараз, щоб отримати ранній урожай і пишне цвітіння.

Які квіти висівати в лютому на розсаду

У лютому можна сміливо висівати всі ті декоративні рослини, що не встигли посіяти в січні. Це стосується культур із тривалим періодом вегетації.

Реклама

Ось повний перелік квітів з цієї групи:

Ампельна петунія (ідеальна для підвісних кашпо).

Пеларгонія (відома багатьом як герань).

Еустома (має дуже довгий період росту, тому лютий — це останній шанс її посіяти).

Віола (братки).

Бегонія (як вічноквітуча, так і бульбова).

Гвоздики (турецька, китайська та інші види).

Газанія (яскраві «сонечка»).

Катарантус.

Вербена.

Остеоспермум (капська маргаритка).

Тагетес (чорнобривці).

Однак лютий має і свій власний, специфічний перелік культур.

Середина та кінець лютого — найкращий час для посіву:

Кущової петунії та лобелії. Ці рослини мають схожий період розвитку, тому за умови лютневого посіву вони зацвітуть уже в травні.

Агератума карликового. Дуже простий у вирощуванні та надзвичайно ефектний.

Алісума. Найбільшою популярністю користується білий алісум (медовий), оскільки він має найсильніший аромат, що наповнює весь двір. Також існують жовті й фіолетові сорти.

Сальвії та ротиків (антирринум). Найкраще обирати карликові або бордюрні форми (висотою 25–40 см), хоча ротики можуть сягати й метра заввишки.

Колеуса та цинерарії приморської. Незамінні рослини для створення кольорових акцентів і бордюрів.

Флоксів. Невибагливі квіти, які завжди тішать стабільним результатом.

Які овочі висівати в лютому на розсаду: культури для теплиць і відкритого ґрунту

Лютий — ідеальний місяць для підготовки розсади, яку згодом висаджуватимуть в опалювальних теплицях.

Реклама

Насамперед це стосується томатів, перцю і баклажанів. Важливо зауважити, якщо ви плануєте вирощувати перець та баклажани у відкритому ґрунті, сіяти їх у лютому ще занадто рано.

Окрім пасльонових, варто звернути увагу на такі культури:

Селера коренева. Її висівають щороку, щоб взимку мати корисні та смачні плоди.

Цибуля ріпчаста. Вирощування через розсаду дозволяє отримати повноцінний урожай за один сезон після висаджування у відкритий ґрунт у травні.

Базилік. Посів через розсаду забезпечує міцні рослини, які на момент висаджування до горщиків або на грядку вже будуть добре розвиненими.

Лютий стає для садівників досить напруженим місяцем, адже кількість посівів стрімко зростає, і водночас збільшується й обсяг роботи з догляду за першими проростками. Проте ці зусилля обов’язково виправдають себе здоровою розсадою та багатим урожаєм.