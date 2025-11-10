Що постелити на підлогу, щоб у домі завжди було тепло: дієві поради, перевірені часом

Чим утеплити підлогу на зиму / © www.freepik.com/free-photo

Коли настає холодна пора року, підлога часто стає тим місцем, через яке з оселі «тікає» все тепло. Навіть якщо кімната опалюється, саме холод від підлоги створює відчуття дискомфорту. Та не обов’язково робити дороговартісний ремонт чи встановлювати систему опалення підлоги, адже існують прості рішення, які допоможуть утримати тепло й зробити підлогове покриття комфортним для ніг.

Чим утеплити підлогу на зиму: дієві способи, перевірені часом

Натуральний килим чи килимове покриття. Найпростіший і перевірений спосіб — це вовняний або мікрофібровий килим. Він чудово утримує тепло, поглинає звук і додає затишку. А ще служить додатковою ізоляцією від холодного повітря знизу. Варто вибирати моделі з густим ворсом і щільною підкладкою, такі килими не ковзають і краще зберігають тепло. Коркове покриття. Корок — екологічний і дуже теплий матеріал, який чудово підходить для спальні чи дитячої кімнати. Він не пропускає холод, має приємну пружну текстуру, не боїться вологи та простий у догляді. Окрім того, коркова підлога амортизує кроки й створює відчуття м’якості навіть без капців. Ламінат із теплою підкладкою. Якщо ви не хочете килимів, оберіть ламінат із підкладкою з пінополіетилену. Така система добре утримує тепло, особливо якщо під нею укласти теплоізоляційний шар. Це підлогове покриття міцне, легке у догляді, підходить для будь-яких приміщень. Текстильні доріжки та покривала. Для локального утеплення підійдуть доріжки біля ліжка, дивана чи робочої зони. Вони створюють комфорт саме там, де це потрібно, і додають інтер’єру домашнього шарму. Підкладка з фольгою чи пінопластом. Якщо ви тільки плануєте ремонт, не забудьте про утеплювальний шар. Під дерев’яне чи ламінатне покриття можна постелити фольговану плівку, пінополіетилен або екструдований пінопласт. Це зменшить тепловтрати до 30%.

Також не варто забувати про ущільнення стиків і плінтусів, саме через щілини часто проходить холод. Проста герметизація може суттєво підвищити температуру в кімнаті.