Що потрібно мати на випадок блекауту 2025 року: поради експертів, як підготуватись до відключень електрики

Що потрібно мати на випадок блекауту// фото: jackery.pro

Українці пережили дві складні зими з перебоями в енергопостачанні, перетворивши вимушену необхідність на життєвий досвід. Ми навчилися забезпечувати себе світлом, заряджати ґаджети «про всяк випадок» і готувати їжу на туристичних плитках. Однак, з огляду на ризики 2025 року, варто не просто повторювати минулі дії, а провести раціональний аудит і оновити свої запаси.

Багато речей, придбаних у 2022 році, вже зносилися: павербанки втратили ємність, а генератори потребують обслуговування. На ринку з’явилися нові, ефективніші та тихіші рішення. Тому екперти радять не гаяти часу — осінь 2025 року — це час для практичної перевірки ресурсів та підготовки до можливих блекаутів.

Перевірте стан техніки та альтернативних джерел енергозабезпечення

Починати варто з оцінки стану ваших джерел живлення та освітлення.

Слід перевірити, чи не «втомилися» ваші павербанки. За рік зберігання вони могли втратити ємність. Протестуйте їх: повністю зарядіть і перевірте, як довго вони тримають заряд. Те саме стосується акумуляторних ліхтариків і ламп. Замініть те, що швидко сідає.

Якщо ви маєте генератор, особливо той, що довго стояв без роботи, обов’язково замініть масло та проведіть технічний огляд. Замість ремонту старого, гучного генератора, розгляньте сучасні альтернативи: компактні зарядні станції (на 500–1000 Вт⋅год), які працюють без шуму, або інверторні генератори, що забезпечують стабільнішу напругу.

Зверніть увагу на гібридні системи: їх можна поєднати із сонячними панелями для денного підживлення.

Забезпечення тепла та комфорту

Навіть коли центральне опалення продовжує функціонувати, вимкнення електроенергії неминуче впливає на загальне відчуття тепла та комфорту в домі. Втрачається можливість підігріву повітря електричними приладами, а холод може проникати через негерметичні ділянки. У таких умовах найефективнішим є просте, але надійне правило багатошарового захисту: одягайте термобілизну як базовий шар для збереження тепла тіла, використовуйте м’які флісові пледи для додаткового затишку та покладайтеся на перевірені грілки — як звичайні гумові, наповнені гарячою водою, так і хімічні чи акумуляторні.

Це набагато практичніше, ніж сподіватися на електрообігрівачі, які залишаються залежними від мережі. Паралельно з цим, необхідно критично оцінити та покращити теплоізоляцію житла, переконавшись, що вікна та двері добре утеплені, мінімізуючи втрати дорогоцінного тепла.

Запаси: їжа, вода, аптечка

Формування надійного резервного запасу є не просто рекомендацією, а запорукою збереження спокою та базових життєвих функцій під час будь-яких кризових ситуацій. Цей стратегічний арсенал має бути достатнім, щоб забезпечити родину повною автономією протягом щонайменше двох-трьох діб, охоплюючи потреби у харчуванні, воді, медикаментах та фінансовій ліквідності.

Критично важливим є накопичення питної води, яку слід зберігати у надійних, герметичних бутлях або міцних каністрах. Паралельно готується запас технічної води.

Щодо їжі, акцент зміщується на продукти, що виключають необхідність складного приготування або холодильного зберігання: ідеальними є консервовані м’ясні, рибні та бобові продукти, а також готові сухі пайки. Раціон слід доповнити крупами швидкого приготування, сухими супами, мюслями, а також висококалорійними снеками — горіхами, сухофруктами та енергетичними батончиками, які миттєво поповнюють сили.

Для мінімізації витрат палива необхідно мати газову туристичну плитку із запасними балонами і, що не менш важливо, якісні термоси, здатні довго утримувати гарячу воду та напої.

Забезпечення здоров’я вимагає ретельного перегляду аптечки. Необхідно не лише поповнити стандартні засоби першої допомоги (антисептики, знеболювальні, перев’язувальний матеріал), але й особливо подбати про достатній запас тих ліків, які члени родини приймають на регулярній основі. Цей медикаментозний запас має бути незмінним. З огляду на ризик виходу з ладу банківських терміналів та банкоматів, вкрай важливо завжди мати невелику суму готівки, розміщену у безпечному, легкодоступному місці. Ця фінансова подушка гарантує можливість купівлі найнеобхіднішого навіть за умови повного знеструмлення.

План дій та раціональний підхід

Досвід останніх років показав: знання, що робити, важливіше за паніку.

Складіть чіткий план: де збереться родина, як допомогти літнім родичам, і домовтеся про взаємодопомогу з сусідами. Пам’ятайте про «Пункти незламності».

Не поспішайте купувати найбільший і найдорожчий генератор. Спершу оцініть, що саме має працювати (роутер, лампи, холодильник). Це допоможе заощадити та обрати потрібну потужність.

Зверніть особливу увагу на гібридні рішення. Вони пропонують гнучкість, дозволяючи розумно комбінувати джерела живлення: наприклад, використовувати сонячні панелі для денного підзаряджання, акумуляторні станції для тихого вечірнього живлення та генератор лише для пікових або тривалих навантажень.

При виборі нового обладнання, зокрема зарядних станцій, критично важливо перевірити їхню довговічність — чи підтримують вони «довгі цикли» (це ознака стійких батарей) та чи передбачена можливість розширення їхньої ємності у майбутньому.

Не ігноруйте можливості, які пропонує держава та місцева влада: слідкуйте за локальними програмами підтримки та субсидій для домашньої генерації та енергоефективності. У багатьох регіонах можна отримати часткову компенсацію на придбання обладнання.

Головна стратегія 2025 року полягає не в тому, щоб «запастися всім і надовго», а в тому, щоб раціонально проаналізувати наявне, усунути слабкі місця та підготуватися так, щоб жити звичним ритмом навіть за відсутності світла. Українці вже мають цей досвід: ми знаємо свої вразливі місця і здатні адаптуватися. Саме спокій, заснований на готовності, є нашою найбільшою силою.