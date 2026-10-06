Що потрібно мати вдома під час відключень світла: перелік речей, які варто купити

Що купити на випадок відключення світла / © pexels.com

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Саме тому до можливих відключень краще підготуватися заздалегідь. Для цього необов’язково одразу купувати дороге обладнання — базовий набір можна зібрати поступово. Розповідаємо, що потрібно мати вдома в разі відключення світла, якими продуктами варто запастися та які речі допоможуть зробити побут комфортнішим.

Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла

Насамперед варто подбати про автономне освітлення, можливість заряджати смартфон та інші необхідні ґаджети, а також запас води та їжі.

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До базового набору на випадок відключення електроенергії можна додати:

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ліхтарики та акумуляторні лампи;

повербанк;

зарядну станцію, якщо дозволяє бюджет;

батарейки;

термос;

запас питної води;

продукти тривалого зберігання;

термосумку та холодоелементи;

необхідні засоби гігієни;

готівку.

Необов’язково купувати все одночасно. Набір варто формувати з урахуванням того, як довго зазвичай немає електроенергії та які прилади вам необхідні щодня.

Як освітити квартиру, коли немає світла

Ліхтарик — одна з найпростіших, але найнеобхідніших речей під час відключення електроенергії. Покладатися лише на спалах смартфона не варто: він швидше розряджатиме телефон, заряд якого краще берегти для дзвінків і повідомлень.

Для дому зручними можуть бути акумуляторні ліхтарики та LED-лампи. Бажано мати кілька джерел світла і тримати їх у різних кімнатах.

Свічки також можуть стати резервним варіантом, однак використовувати їх потрібно обережно. Ставте свічки на стійку негорючу поверхню, якомога далі від штор, паперу, меблів та інших предметів, які можуть зайнятися. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду.

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Як зарядити телефон без світла

Для коротких відключень одним із найпрактичніших придбань буде потужний повербанк. Він дозволить кілька разів підзарядити смартфон, а деякі моделі можна використовувати і для живлення інших невеликих пристроїв.

Перед купівлею звертайте увагу на ємність акумулятора, вихідну потужність, кількість портів та підтримувані стандарти швидкого заряджання.

Важлива й проста звичка: коли електроенергія є, не відкладайте заряджання телефона й повербанка до моменту, коли батарея майже розрядиться.

Чи потрібна зарядна станція під час відключень

Якщо електроенергії часто немає по кілька годин, можливостей звичайного повербанка може бути недостатньо. Тоді варто розглянути портативну зарядну станцію.

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Залежно від характеристик вона може забезпечувати енергією ноутбук, роутер, освітлення та іншу техніку.

Під час вибору зарядної станції важливо враховувати не лише ємність батареї. Перевірте максимальну вихідну потужність і переконайтеся, що вона відповідає вимогам приладів, які ви плануєте підключати.

Як залишитися з інтернетом без світла

Навіть якщо у квартирі немає електроенергії, домашній інтернет за певних умов може продовжувати працювати. Це залежить від технології підключення та обладнання провайдера.

Якщо мережа провайдера залишається активною під час відключень, для роботи домашнього Wi-Fi потрібно забезпечити резервним живленням роутер і, за потреби, інше мережеве обладнання.

Для цього можуть використовуватися сумісний повербанк, спеціальний ДБЖ для роутера або зарядна станція. Перед підключенням обов’язково перевірте напругу, потужність та інші характеристики обладнання.

Які продукти купити на випадок відключення світла

Окремо варто сформувати невеликий запас їжі, яка не потребує холодильника та складного приготування, наприклад:

м’ясні, рибні та овочеві консерви;

горіхи;

сухофрукти;

хлібці та сухе печиво;

енергетичні або злакові батончики;

готові каші;

крупи швидкого приготування;

паштети в невеликих пакованнях;

фруктові та овочеві пюре;

інші продукти тривалого зберігання.

Вибираючи їжу для запасу, перевіряйте термін придатності та умови зберігання. Практичніше купувати те, що ваша родина їсть у звичайному житті. Тоді продукти можна поступово використовувати й поповнювати запас, а не викидати після завершення терміну придатності.

Корисно також мати ручний консервний ніж, якщо банки не оснащені кільцем для відкривання.

Скільки води потрібно мати вдома

Запас питної води потрібен не лише для пиття. Вона може знадобитися для приготування їжі та базових побутових потреб, особливо якщо відсутність електроенергії впливає і на водопостачання.

Тому краще не чекати на аварійну ситуацію, а постійно мати вдома певний резерв води та регулярно його оновлювати.

Навіщо потрібен термос

Термос може виявитися особливо корисним під час тривалого відключення. Поки електроенергія є, до нього можна налити окріп, який потім використати для чаю, кави або продуктів швидкого приготування.

Якщо відключення відбуваються за графіком, воду можна нагрівати безпосередньо перед запланованим зникненням електроенергії.

Як зберегти продукти, якщо холодильник не працює

Під час відключення намагайтеся якомога рідше відкривати холодильник і морозильну камеру. Так низька температура всередині зберігатиметься довше.

За рекомендаціями МОЗ, за закритих дверцят продукти в холодильнику можуть залишатися безпечними до 4 годин, у повністю заповненій морозильній камері — до 48 годин, а в напівпорожній — до 24 годин.

Заздалегідь можна заморозити пляшки або контейнери з водою та використовувати їх як додаткове джерело холоду. Корисною також буде термосумка з холодоелементами.

Не варто куштувати їжу, щоб визначити, чи вона ще придатна до споживання. Якщо продукт має незвичний запах, колір або текстуру чи виникають сумніви щодо його безпечності, краще його не вживати.

Повний список речей на випадок відключення світла

Щоб нічого не забути, можна зберегти короткий чекліст:

Для освітлення: ліхтарики, акумуляторні лампи, запасні батарейки. Для заряджання: повербанк, зарядні кабелі, за потреби — портативна зарядна станція. Для зв’язку: заряджений смартфон, повербанк, резервне живлення для роутера. Для харчування: продукти тривалого зберігання, консерви, горіхи, сухофрукти, хлібці та інша їжа, яку можна вживати без складного приготування. Для води: запас питної води та окремий резерв для побутових потреб. Для збереження їжі: термосумка, холодоелементи або заздалегідь заморожені пляшки з водою. Для гарячої води: термос.

Збирати такий набір краще не тоді, коли електроенергія вже зникла. Якщо найнеобхідніші речі постійно є вдома, навіть тривале відключення створить значно менше побутових проблем.

FAQ

Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла?

Мінімальний набір — ліхтарик або акумуляторна лампа, заряджений повербанк, питна вода, продукти тривалого зберігання, термос і необхідні зарядні кабелі. Якщо світло часто зникає надовго, можна додатково придбати зарядну станцію, резервне живлення для роутера, термосумку та холодоелементи.

Що купити з їжі, коли немає світла?

Найзручніше мати продукти, які довго зберігаються без холодильника та не потребують приготування або потребують його мінімально. Підійдуть консерви, горіхи, сухофрукти, хлібці, печиво, батончики, готові каші та інші продукти тривалого зберігання. Запас краще регулярно оновлювати та перевіряти терміни придатності.

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