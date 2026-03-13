Що потрібно посадити у березні: 8 овочів для щедрого літнього врожаю

У березні саме час починати городні роботи. З настанням теплішої погоди ґрунт поступово прогрівається, а світловий день стає довшим, створюючи сприятливі умови для садіння овочів. Саме в цей період багато культур можна висівати у відкритий ґрунт, щоб отримати врожай уже влітку.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Експерти з садівництва радять перед висіванням перевірити стан ґрунту. Він не має бути замерзлим або перезволоженим, а стабільна денна температура повинна триматися на рівні приблизно 5–10 °C. Молоді рослини також варто захищати від можливих весняних похолодань — для цього використовують клоші або агроволокно.

Садівники називають вісім овочів, які добре підходять для висівання саме у березні.

Картопля

Її рекомендують висаджувати на просторій грядці або у великому контейнері. Спочатку на дно насипають шар компосту, розміщують пророслі насіннєві бульби і засипають ґрунтом. У міру появи зелених пагонів додають нові шари компосту. Урожай збирають після цвітіння рослини.

Горох

Прохолодна весняна погода сприятлива для його росту та зменшує ризик появи борошнистої роси. Насіння висівають на глибину кількох сантиметрів і встановлюють опори або сітку. Урожай стручків зазвичай збирають приблизно через 10–12 тижнів.

Цибуля

Садіння у березні дозволяє цибулинам добре сформуватися до літа. Для цього використовують цибулю-сівок або насіння, висаджуючи рослини на відстані близько 10 см одна від одної. Дозрівання триває до чотирьох місяців.

Салат-латук

Більшість популярних сортів швидко проростають і не потребують складного догляду. Насіння висівають у вологий ґрунт, а молоде листя можна збирати вже приблизно через три тижні.

Мангольд

Ця культура добре переносить прохолодну погоду ранньої весни. Насіння висівають рядами на сонячній ділянці, а доросле листя зазвичай готове до збирання через 10–12 тижнів.

Морква

Раннє висівання допомагає уникнути ураження морквяною мухою пізніше в сезоні. Насіння висівають у добре дренований ґрунт і поступово проріджують сходи. Урожай можна отримати приблизно через 10–14 тижнів.

Боби

Цю культуру можна висівати безпосередньо у відкритий ґрунт або почати вирощувати у приміщенні, якщо ґрунт на ділянці надто вологий. Сходи з’являються за кілька тижнів, а врожай збирають улітку.

Буряк

Висівання у березні дозволяє отримати ранній урожай. Рослини проріджують залежно від бажаного розміру коренеплодів, регулярно поливають, а збирання можливе уже через 8–10 тижнів після садіння.

