Що потрібно, щоб зібрати дитину до школи: перелік необхідних предметів, на чому можна заощадити

Що купити до школи: допомога батькам / © Pixabay

Асортимент дитячих товарів у магазинах настільки широкий, що батьки часто не знають, з чого почати вибір шкільного приладдя. Щоб спростити завдання, пропонуємо практичний чек-лист всього необхідного для школи, який допоможе підготувати дитину до навчання економно та без зайвого стресу.

Як обрати шкільну канцелярію для дитини

Набір шкільного приладдя залежить від віку дитини та вимог конкретного навчального закладу. Щоб зрозуміти, що саме купувати, варто уточнити список у школі або у вчителя. Проте існує базовий перелік речей, який підійде більшості школярів:

Ручки (2–3 шт.) — кулькові, гелеві або автоматичні, на ваш вибір (від 20 до 50 грн).

Прості олівці (3 шт.) — класичні графітові олівці найзручніші для письма (від 15 до 30 грн).

Кольорові олівці — особливо потрібні молодшим школярам для творчих завдань (від 50 до 150 грн).

Точилка для олівців — зручніше обирати з контейнером, щоб стружка не забруднювала парту (від 20 до 50 грн).

Гумка — м’яка та еластична, для легкого виправлення помилок (від 10 до 30 грн).

Лінійка — 20–30 см, з пластику, дерева або металу, залежно від уподобань (від 10 до 30 грн).

Пенал — для організації приладдя; може бути м’яким, на блискавці, або жорстким пластиковим/металевим (від 50 до 200 грн).

Зошити (приблизно 15 шт. різних видів) — для першокласників у косу лінію, для старших — в клітинку та лінію (від 150 до 300 грн).

Обкладинки — для захисту зошитів, підручників та щоденників; можна обирати для папок і творчих робіт (від 30 до 80 грн).

Фарби та пензлики — гуаш або акварель, необхідні для уроків малювання (від 50 до 200 грн).

Альбоми, клей, кольоровий папір, дитячі ножиці — для творчих завдань у початкових класах (від 100 до 300 грн).

Для старших класів додатково знадобляться:

Щоденник — краще з твердою обкладинкою, щоб довше залишався охайним (від 75 до 500 грн).

Набори для креслення — лінійка, транспортир, циркуль; можна купувати окремо або готовим комплектом (від 130 до 360 грн).

Як обрати ідеальний шкільний рюкзак

Ранец — одна з найважливіших покупок перед початком навчального року. Батьки зазвичай шукають зручний і недорогий варіант, тоді як для дитини головне — дизайн та зовнішній вигляд.

Щоб врахувати всі потреби, оптимальним вибором стане каркасний шкільний рюкзак. Такий ранець рівномірно розподіляє навантаження на спину і допомагає зберегти правильну поставу дитини.

Головні критерії при виборі: зручність, достатня місткість для всього шкільного приладдя та привабливий зовнішній вигляд. Дозвольте школяру обирати дизайн, але обережно з надто “дитячими” варіантами — вони швидко набриднуть. Практичнішим рішенням будуть однотонні або сучасні молодіжні ранці без зайвих деталей.

Як одягнути дитину до школи

Деякі школи спрощують завдання батькам і вводять шкільну форму. У такому разі досить придбати піджак відповідного кольору — зазвичай темно-синій або чорний.

В більшості українських шкіл немає строгих вимог до фасону, кольору чи довжини одягу, тому гардероб можна формувати гнучко. Для дівчаток підійдуть: блузка, водолазка, піджак, спідниця або плаття, стримані джинси та тепла кофта. Для хлопчиків — сорочка, джемпер або піджак та штани.

Взуття повинно бути зручним і комфортним, адже дитина носитиме його більшу частину дня. Нові черевики варто трохи розносити до 1 вересня, щоб уникнути натирань під час святкової лінійки.

Не забудьте і про спортивну форму: зручний костюм та кросівки для уроків фізкультури.

Корисні дрібниці для школи:

Гаманець — для безпечного зберігання кишенькових грошей.

Контейнер для їжі — ланчбокс, поїлка або термос для шкільного обіду.

Засоби гігієни — вологі серветки та антисептик для рук у портфелі.

Дощовик або парасоля — на випадок негоди.

Як заощадити на шкільних закупах

1. Планування покупок заздалегідь

Складіть повний список необхідного приладдя за категоріями: канцелярія, одяг, спортивна форма, творчі матеріали.

Купуйте речі завчасно, ще до початку вересня — так можна скористатися знижками та акціями.

2. Використання залишків з минулого року

Перевірте, що залишилось у дитини: зошити, пенал, фарби, олівці.

Часто старі речі можна використовувати ще один рік або розділити між дітьми.

3. Покупки в наборах

Багато магазинів пропонують набори для школи (ручки, олівці, лінійки, гумки) зі знижкою, ніж купувати кожну річ окремо.

4. Онлайн-магазини та акції

В інтернет-магазинах часто бувають знижки, безкоштовна доставка або бонуси при покупці на певну суму.

Підписка на розсилки магазинів допоможе відстежувати сезонні розпродажі.

5. Порівняння цін

Перед покупкою перевіряйте ціни в кількох магазинах (як онлайн, так і офлайн).

Брендові товари можна замінити на якісні аналоги від менш відомих виробників — економія може бути до 50%.

6. Спільні закупівлі

Об’єднуйтесь з іншими батьками для покупки великих упаковок канцелярії — часто це дешевше, ніж купувати поштучно.

7. Творчі матеріали

Купуйте фарби, клей, папір, ножиці у великих упаковках або набори для творчості.

Деякі матеріали (папір, кольорові олівці) можна частково замінити підручними засобами вдома.

8. Розумне взуття та одяг