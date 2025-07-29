Що потрібно святити на Яблучний Спас: перелік продуктів в кошик

Що кладуть до кошика на Яблучний Спас / © Pixabay

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За церковною традицією Яблучний Спас називають Преображення Господнє. Походить назва свята від важливої події в житті Ісуса Христа, коли він на горі Фавор явив трьом апостолам свою божественну сутність.

Яблучний Спас: традиції, що покласти до кошика

Згідно з давньою традицією до Яблучного Спасу не можна їсти яблука. Хоча сам урожай вже збирають. За церковною легендою, яблука до освячення вважаються гріховним продуктом.

До кошика на освячення в Яблучний Спас обов’язково кладуть:

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яблука з нового урожаю;

груші та інші фрукти, які вже достигли;

хліб (він є символом родини);

сіль;

хрін;

мед;

мак і лікарські квіти;

колоски пшениці;

різноманітну випічку з яблуками.

Є й перелік заборонених до освячення цього дня продуктів. Зокрема, до кошика не кладуть алкоголь, м’ясні продукти (йде Успенський піст). Пам’ятайте, що освячені продукти не можна викидати.

Що не можна робити в Яблучний Спас

В велике церковне свято Преображення Господнього забороняється виконувати будь-яку хатню роботу, працювати в полі, займатися будівельними чи ремонтними справами.

Також не варто лаятися, сваритися, лихословити, ображати інших або бажати кому-небудь зла. Краще відкласти вишивання, в’язання та прибирання в будинку на інших день.

Продовжується Успенський піст, а тому варто відмовитися від молочних та м’ясних продуктів. Хоча на Преображення Господнє дозволяється послаблення: додайте до раціону вино та рибу.

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