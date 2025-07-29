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Що потрібно святити на Яблучний Спас: перелік продуктів в кошик
6 серпня українці святкують другий Спас — Яблучний. В народі часто казали, що разом з ним вже приходять справжні осінні холоди. Віряни несуть до церкви дари природи, які після служби освячують. Розбираємося, що потрібно покласти до кошика.
За церковною традицією Яблучний Спас називають Преображення Господнє. Походить назва свята від важливої події в житті Ісуса Христа, коли він на горі Фавор явив трьом апостолам свою божественну сутність.
Яблучний Спас: традиції, що покласти до кошика
Згідно з давньою традицією до Яблучного Спасу не можна їсти яблука. Хоча сам урожай вже збирають. За церковною легендою, яблука до освячення вважаються гріховним продуктом.
До кошика на освячення в Яблучний Спас обов’язково кладуть:
яблука з нового урожаю;
груші та інші фрукти, які вже достигли;
хліб (він є символом родини);
сіль;
хрін;
мед;
мак і лікарські квіти;
колоски пшениці;
різноманітну випічку з яблуками.
Є й перелік заборонених до освячення цього дня продуктів. Зокрема, до кошика не кладуть алкоголь, м’ясні продукти (йде Успенський піст). Пам’ятайте, що освячені продукти не можна викидати.
Що не можна робити в Яблучний Спас
В велике церковне свято Преображення Господнього забороняється виконувати будь-яку хатню роботу, працювати в полі, займатися будівельними чи ремонтними справами.
Також не варто лаятися, сваритися, лихословити, ображати інших або бажати кому-небудь зла. Краще відкласти вишивання, в’язання та прибирання в будинку на інших день.
Продовжується Успенський піст, а тому варто відмовитися від молочних та м’ясних продуктів. Хоча на Преображення Господнє дозволяється послаблення: додайте до раціону вино та рибу.