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Що потрібно зробити, якщо помітили жовті плями на помідорах
Якщо помітили жовті плями на помідорах, що робити
Чому з’являються жовті плями на томатах: три можливі причини
Жовті, або білі, зелені плями біля плодоніжки помідорів є недостиглими частинами плодів, які доводиться вирізати при обробці, псуючи товарний вигляд та зменшуючи об’єм врожаю. Переважно такий недолік зустрічається у сортів з великими плодами, і в цьому випадку сорт сам по собі не є визначальним фактором. Важливо діяти вже зараз, поки не стало запізно, адже якщо плоди вже абсолютно стиглі, а «плічка» залишилися, тут нічим зарадити не можна.
За словами експертів, причин жовтих плям може бути три.
Надлишок азоту. Якщо у ваші томати у свій час було внесено забагато азотних добрив, це може спричинити дисбаланс у живленні та призвести до появи жовтих плям. Надмірний азот стимулює активний ріст зеленої маси на шкоду формуванню плодів та їхньому якісному дозріванню.
Недостатній полив. Сухий ґрунт та брак вологи є серйозним стресом для томатів. Якщо рослина відчуває дефіцит води, вона не може повноцінно засвоювати поживні речовини з ґрунту, що також може проявлятися у вигляді плям біля плодоніжки.
Нестача калію (основна причина). Це, мабуть, найважливіша причина. Калій відіграє критичну роль у процесах дозрівання плодів, їхньому забарвленні та формуванні смаку. Якщо томатам бракує калію, жовті плями біля плодоніжки майже гарантовані. Саме на фазі активного наливу та дозрівання плодів потрібно давати найбільше калію — переважно кореневим живленням.
Деякі ґрунти є біднішими на цей елемент і потребують інтенсивнішого підживлення. Торф’яні ґрунти є найбіднішими на калій, в середньому містять лише близько 0,3% калію. Якщо у вас торф’яний ґрунт, будьте готові до значних калієвих підживлень. Піщані та супіщані ґрунти посідають друге місце за бідністю на калій, маючи приблизно 1,5% калію. Глинисті та суглинкові ґрунти є найбагатшими на калій, вміст якого може сягати близько 3,5%. Власникам таких ґрунтів пощастило більше, адже потреба в додатковому калієвому живленні буде меншою.
Чим підживити помідори для гарного врожаю
Щоб запобігти появі жовтих плям та забезпечити високий врожай якісних томатів, важливо застосовувати комплексний підхід до живлення.
Кореневе живлення: основний акцент на калій
Деревна або рослинна зола. Це перевірений народний засіб. Для приготування розчину візьміть 1 склянку деревної золи і розмішайте її у 5 літрах гарячої води. Залиште суміш настоюватися приблизно на 12 годин, після чого поливайте кущі. На кожен кущ необхідно приблизно 2 літри розчину. Важливо: якщо ви використовуєте рослинну золу, її кількість слід збільшити вдвічі.
Сульфат калію. Це ефективне мінеральне добриво. Розчиніть 1 столову ложку сульфату калію на 10 літрів води. Витрата становить 1,5 літра на один кущ. Застосування цього добрива може змінити ситуацію на краще вже через 3-4 дні, дозволяючи томатам достигнути повноцінно.
Використовувати ініш спеціалізовані добрива, які містять 40% калію.
На додаток до кореневого живлення, важливо також проводити позакореневі обробки, особливо для профілактики та боротьби з вершинною гниллю, яка часто виникає через нестачу кальцію. Для цього необхідно вносити препарати, що містять кальцій та бор.