Що потрібно зробити у вересні, аби навесні ваш сад розквітнув, як ніколи

Вересень - гарний місяць, аби підготувати клумбу та сад не лише до холодів, а до весняного цвітіння.

Що варто зробити у саду у вересні, розповіла експертка з садівництва Хелена Джонс у коментарі Express.

Висадіть рослини

У перший місяць осені важливо висаджувати в ґрунт кущі, адже літня спека минула. Рослини добре приживуться і зміцніють. Завдяки цьому легко зможуть пережити зиму і бути готовими до цвітіння наступного року. Спеціалістка радить зараз садити гортензії, жовтушник, скупмію звичайну, цеанотус.

У списку вересневих справ у саду має бути посадка багаторічних рослин та посів витривалих однорічних рослин. Цибулини також можна садити зараз, аби вони змогли вкорінитися, перш ніж ґрунт стане надто зволоженим. Це можуть бути крокуси, нарциси, тюльпани, проліски, гіацинти.

Догляд за рослинами

Вересень також є ідеальним часом для догляду за рослинами, пошкодженими посухою. Якщо було дуже мало дощів через кілька спекотних літніх місяців, вам слід ретельно полити свої рослини та обрізати будь-які пошкоджені частини.

Крім того, варто нанести товстий шар мульчі навколо основи стебла. Як мульчу можна використати кору дерев, солома, галька, щебінь компост або добре перепрілий гній.

Прибирання

Підготування газону до зими передбачає скошування трави та введення бур’янів. Також важливим є збір насіння з дерев і кущів для наступного вегетаційного періоду. Спробуйте зібрати жолуді та каштани, оскільки вони легко проростають.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти треба посадити восени, аби вже наприкінці березня ваш сад зацвів різнобарв’ям.