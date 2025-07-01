Що потрібно зробити в липні, щоб у капусти сформувались тугі головки: метод без копійки вкладень

Як виростити великі головки капусти

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Як стверджують фахівці, успіх у вирощуванні капусти залежить від кількох ключових факторів — правильного догляду, захисту від шкідників та своєчасної «корекції» росту рослини.

Капуста дуже вологолюбна. Регулярний і достатній полив є критично важливим для її активного росту та формування щільних головок.

Для гарного розвитку капуста потребує багато поживних речовин. Регулярні підживлення комплексними добривами, багатими на азот, фосфор та калій, забезпечать їй необхідне живлення. Азот сприяє росту зеленої маси, фосфор — розвитку кореневої системи, а калій — формуванню головок.

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Капуста є «улюбленою» культурою для багатьох шкідників, таких як капустянка, хрестоцвіті блішки, білан капустяний. Без належної обробки вони можуть завдати значної шкоди врожаю, тому при появі шкідників необхідно проводити обробку спеціальними засобами.

Що потрібно зробити з капустою, щоб отримати великі сформовані головки

Одним з найважливіших етапів догляду за капустою для стимуляції утворення головки, на думку експертів, є обрізка нижнього листя. Коли ви бачите, що капуста «жирує» — тобто нарощує величезні зовнішні лопухи, але головка формується повільно, настав час діяти.

Чому потрібно обрізати

Велике нижнє листя затінює ґрунт, що перешкоджає нормальному випаровуванню вологи та циркуляції повітря навколо основи рослини. Крім того, ці «лопухи» забирають значну частину поживних речовин, які могли б піти на формування головки.

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Коли обрізати

Обрізку слід проводити не одразу, а тоді, коли ви помітили, що головка вже починає формуватися і активно розвивається. «Коли ви вже бачите, що головка формується, от тоді оці всі великі листки треба обрізати», — підкреслює експертка.

Як обрізати

Обрізайте лише великі, зовнішні листки, не надто коротко, залишаючи невеликий «стовбурець». Мета — не оголити рослину повністю, а лише видалити ті листки, які заважають розвитку головки та доступу повітря і вологи. Це дозволить силам рослини спрямуватися на формування якісного врожаю.

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Наведена вище методика актуальна і для цвітної капусти. Щодо пізньої капусти, яка тільки починає свій ріст, експертка рекомендує прибирати пошкоджене або прив’яле листя. Це стосується навіть тих листків, що були пошкоджені ще під час висадки розсади. Видалення таких листків дозволяє рослині не витрачати сили на їх відновлення, а спрямовувати енергію на зростання здорових частин та формування майбутньої головки.