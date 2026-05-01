Що потрібно зробити в саду у травні: 8 видів робіт для яскравого цвітіння влітку

Сад / © pexels.com

Реклама

Із підвищенням температури та збільшенням тривалості світлового дня у травні сади швидко оживають. Після зимового періоду рослини переходять у фазу активного розвитку, тому цей місяць є вирішальним для подальшого росту і формування цвітіння. Фахівці із садових центрів наголошують: саме зараз варто не лише висаджувати культури, а й уважно стежити за їхнім станом.

Про це повідомило видання Express.

Одним із перших завдань у травні є висаджування підвісних кошиків із літніми квітами. Йдеться про такі популярні рослини, як петунії, фуксії та герані. Після посадки їх рекомендують на короткий час залишити в захищеному місці, щоб вони краще прижилися, і лише згодом переносити на відкриті ділянки з достатньою кількістю сонячного світла.

Реклама

Також травень підходить для посіву французької та виткої квасолі безпосередньо у відкритий ґрунт. Завдяки теплішій землі насіння краще проростає. Для цього важливо обрати сонячну ділянку, захищену від вітру, та заздалегідь підготувати ґрунт, збагачений поживними речовинами.

Ще одна важлива робота — висаджування клумбових рослин. Оскільки ризик весняних заморозків значною мірою минає, саме травень є оптимальним часом для перенесення розсади у відкритий ґрунт. Бегонії, чорнобривці та петунії дозволяють швидко створити яскраві композиції в саду, на клумбах і в контейнерах.

Зі зростанням температури активізуються і шкідники. Попелиця, слимаки та інші комахи можуть пошкоджувати рослини, тому їх потрібно регулярно оглядати. Фахівці радять звертати увагу на будь-які ознаки хвороб або уражень і за потреби одразу вживати заходів — видаляти пошкоджене листя або застосовувати відповідні засоби захисту.

Не менш важливою є робота з кімнатними рослинами. У травні вони також входять у фазу активного росту, тому їх варто пересаджувати у більші горщики, якщо коренева система вже заповнила попередні. Додавання свіжого субстрату та легке підживлення допомагають забезпечити рослини необхідними поживними речовинами на літній період.

Реклама

Окрему увагу варто приділити садовим водоймам. Додавання водних рослин у травні сприяє формуванню збалансованої екосистеми. Такі рослини покращують якість води, поглинають надлишкові поживні речовини та допомагають стримувати ріст водоростей, одночасно створюючи середовище для дикої природи.

Крім того, саме зараз рекомендують висаджувати бульби жоржин і канн. Для цього слід обирати добре освітлені місця з дренованим ґрунтом. За належних умов ці рослини забезпечують рясне та яскраве цвітіння протягом усього літа.

Завершує перелік робіт озеленення затінених ділянок саду. Для таких умов підходять папороті та хости, які добре ростуть за обмеженого освітлення. Вони дозволяють урізноманітнити простір і зробити навіть тіньові куточки привабливими.

Реклама

Новини партнерів