Що потрібно зробити з огірками через тиждень після висаджування у відкритий ґрунт: 4 обов’язкових кроки

Що потрібно зробити з огірками після висаджування

Перший тиждень після перенесення розсади огірків на постійне місце — це критичний адаптаційний період. Рослини переходять із комфортних умов розсадних горщиків у відкритий або тепличний ґрунт, що завжди супроводжується стресом. Для того щоб огірки не зупинилися в рості, а навпаки — дали стрімкий поштовх до розвитку, необхідно виконати чотири важливі агротехнічні заходи, вважають фахівці, розповідаємо саме які.

1. Правильний режим поливу: чому пів літра води замало

Огірок на 90% складається з води, тому будь-яке, навіть короткочасне пересихання землі є згубним для цієї культури. Якщо припуститися в’янення та опускання листя, рослина сильно затримається в розвитку, а перші майбутні зав’язі просто пожовтіють і опадуть.

Для молодих кущів, які ростуть на грядці лише тиждень, необхідно використовувати не менше ніж 1 літр води на кожен корінь. Незважаючи на те, що сама надземна частина та коренева система ще зовсім невеликі, поливати лише прикореневу зону — помилка. Потрібно ретельно промочувати ґрунт як під рослиною, так і навколо неї. Це стимулює коріння розростатися вшир у пошуках вологи, завдяки чому підземна частина куща формується набагато швидше.

Автори каналу «Наша дача» для раннього врожаю рекомендують висаджувати частину розсади у спеціальні великі пакети із субстратом замість відкритого ґрунту. Навесні обмежений об’єм землі в пакетах прогрівається сонцем у кілька разів швидше. Теплий ґрунт активізує роботу кореневої системи, яка починає потужно забезпечувати стебло живленням. Рослини у звичайній грядці спочатку будуть дещо відставати, але згодом, коли загальна температура землі зрівняється, вони наздоженуть «пакетні» екземпляри за рівнем плодоношення.

2. Формування куща: безжально прибираємо вуса, пасинки та перші зав’язі

Навіть на зовсім молодій розсаді сучасних самозапильних гібридів (таких як Кібрія, Мадейра чи Уланара) вже через тиждень з’являються перші мікроскопічні огірочки. Проте залишати їх зараз категорично не можна. Незміцніле коріння не здатне одночасно вигодовувати плоди і нарощувати зелену масу — перші зав’язі просто «присадять» рослину.

Що саме потрібно видалити на етапі першого тижня:

Зав’язі до 3–5 міжвузля. Усі зародки огірків у нижній частині стебла необхідно повністю вищипати. Це дозволить кущу спрямувати всі сили на побудову потужного «скелета» та листя, які згодом забезпечать рясне і тривале плодоношення.

Бічні пасинки. Будь-які бічні пагони, що починають формуватися з пазух листків на цьому етапі, підлягають обов’язковому видаленню. Вони створюють надмірне перевантаження для молодого кореня.

Вуса. У дикій природі огірок є ліаною, і вуса потрібні йому, щоб чіплятися за опори. Оскільки на грядках чи в теплицях люди створюють штучні шпалери та підв’язки, функція вусів нівелюється. При цьому на їхній ріст рослина витрачає майже стільки ж поживних речовин, скільки й на розвиток пасинків. Тому їх теж регулярно видаляють.

3. Перше підживлення: комплексний підхід замість чистого азоту

Через тиждень після висадки листя огірків може виглядати дещо блідим — це природна ознака адаптації. Саме час провести перше підживлення, щоб стимулювати ріст листа та стебла.

Найкращим вибором для огірків є натуральна органіка в доступній для рослин формі — настій курячого посліду (курник), у якому пройшли процеси бродіння. Це добриво ідеально збалансоване для огірків: воно містить велику кількість азоту, а також необхідні кальцій, фосфор, калій, магній та повний спектр мікроелементів.

На відміну від томатів, які від такого підживлення можуть «зажирувати» (наростити величезне бадилля замість плодів), огірки мають інший тип розвитку і чудово реагують на подібну органіку. Використовувати чисту аміачну селітру для озеленення листя не варто — сухий азот без фосфору, калію та мікроелементів не вирішить проблему гармонійного розвитку всіх органів рослини.

Для дорослих плодоносних кущів зазвичай використовують 0.5 літра концентрованого збродженого настою на 10 літрів води. Оскільки наші рослини ще молоді, дозу зменшують удвічі: 250 мілілітрів (половину півлітрової банки) концентрату розводять у 10 літрах чистої води. Під кожен кущ вносять по 1 літру такого розчину. Вже за кілька днів рослини помітно прискорять свій розвиток та змінять колір на насичено-зелений.

4. Клімат-контроль: захист від спеки та правильне затінення

Якщо після висадки розсади виходить яскраве весняне сонце, воно може моментально спалити ніжне листя через ефект припікання. Захист від перегріву — ще один критичний фактор успіху.

У сонячні дні теплицю чи грядку необхідно обов’язково притіняти за допомогою спеціальної світлозатіняючої сітки з коефіцієнтом прозорості 45%.

Використовувати щільнішу сітку (наприклад, 60%, яка чудово підходить для томатів) для огірків не можна. Світлолюбний огірок в умовах надмірного затінення почне скидати квіти та погано зав’язуватиме плоди.

Паралельно із затіненням необхідно забезпечити якісну наскрізну вентиляцію. Головне завдання — не дозволити температурі повітря піднятися вище +30°C. Якщо в зоні росту огірків буде спекотніше, рослини впадуть у стан постійного стресу, за якого блокуються всі процеси росту та засвоєння поживних речовин. Своєчасний полив, грамотне формування, помірне підживлення та контроль температури гарантують швидкий старт та високий.

