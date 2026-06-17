Що повторно посадити на грядках, що звільнилися: що посіяти до кінця червня

Що посіяти у червні

Реклама

У другій половині червня на багатьох городах починають звільнятися грядки після збору озимої цибулі, раннього часнику чи першої зелені. Залишати землю порожньою не варто, адже її швидко захоплять бур’яни, а правильна швидка сівозміна дозволить раціонально використати площу.

Кінець першого літнього місяця є чудовим періодом для повторних посівів культур, які дають урожай «вершків» (тобто наземних плодів та зелені). Оскільки цей період, як стверджують експерти, збігається із фазою зростаючого місяця, рослини отримують додатковий імпульс для активного розвитку надземної частини.

Найсприятливіші дати червня за місячним календарем для посіву культур

Для досягнення максимального результату важливо правильно підібрати час для роботи із насінням. Досвідчені господарі радять орієнтуватися на кінець червня, оскільки в середині місяця (зокрема 14 та 15 числа) настає період молодика, несприятливий для садово-городніх робіт, а інші дні цього циклу не підходять за знаками зодіаку.

Реклама

Найкращим часом для літнього посіву в добре прогрітий ґрунт будуть три конкретні дні — 24 червня, 25 червня та 26 червня.

Що посіяти в кінці до кінця червня

Вітамінна зелень: кріп та петрушка

Свіжа зелень потрібна на кухні постійно, тому кріп і петрушка є першими кандидатами для повторного вирощування. Літній посів цих культур має свої особливості через високу температуру повітря та швидке пересихання землі. Оскільки насіння зонтичних культур містить велику кількість ефірних олій, що уповільнюють проростання, перед початком робіт його необхідно підготувати. Для цього насіння замочують у тривідсотковому розчині перекису водню рівно на 30 хвилин.

Саму грядку перед посівом потрібно дуже рясно зволожити. Після заробляння насіння в ґрунт ділянку обов’язково накривають білим агроволокном. Це допомагає надійно утримати вологу в зоні коріння, захищає землю від утворення сухої кірки та гарантує дружні та швидкі сходи навіть у спекотні дні.

Огірки, кабачки та солодка кукурудза

Для отримання другої хвилі свіжих овочів наприкінці червня висівають теплолюбні швидкостиглі культури:

Реклама

Ранні огірки. Слід обирати виключно швидкостиглі гібриди із терміном дозрівання 38–40 днів. Використання гібридного насіння гарантує формування рясного врожаю плодів, а не лише нарощування великої кількості листя та пустоцвітів.

Солодка кукурудза. Ранні сорти кукурудзи, посіяні в цей час, встигнуть повноцінно визріти. На городі під кукурудзу та огірки зручно виділити сусідні грядки — таке сумісне розміщення є дуже вдалим, адже рослини допомагатимуть одна одній розвиватися.

Кабачки. Для червневого посіву ідеально підходять голландські гібриди ранніх термінів дозрівання. Вони відрізняються компактною кущовою формою та не займають багато місця на городі, але при цьому забезпечують високу врожайність без зайвого розростання бадилля.

Літні сидерати: відновлення родючості ґрунту

Якщо немає потреби займати всі вільні грядки овочами, порожні ділянки обов’язково засівають сидератами. Найкращим вибором для літнього сезону є овес. Він швидко нарощує зелену масу, структурує землю та збагачує її поживними елементами.

Водночас улітку категорично не рекомендується висівати гірчицю. Посів цієї культури в спекотний період привабить на город величезну кількість небезпечних шкідників (наприклад, хрестоцвіту блішку), що зведе нанівець усю користь від сидерації та зашкодить іншим рослинам. Зелену масу вівса ближче до осені просто скошують та закладають у ґрунт під час перекопування.

Поради для власників теплиць

Зазначені сприятливі червневі дні підходять не лише для відкритого ґрунту, але й для власників закритих споруд. Завзяті городники в цей же період можуть провести повторні посіви насіння для теплиць. Наприкінці червня безпосередньо в тепличний ґрунт можна висівати огірки, а також томати, перець чи баклажани, якщо є потреба продовжити сезон збору свіжих овочів у захищеному ґрунті до глибокої осені.

Новини партнерів