Що приготувати без світла та газу: страви, що не потребують варіння та смаження
Відсутність світла чи газу — не привід відмовлятися від гарячих і корисних страв.
Відключення світла змушують українців переглядати свої кулінарні звички. Проте відсутність газу чи електрики — не привід переходити на сухом’ятку. Багато звичних круп можна приготувати, не використовуючи для цього плитку. Достатньо просто знати правильні пропорції та час настоювання.
Час приготування залежить від температури рідини: окріп прискорює процес, а холодна вода потребує запасу часу (краще заливати звечора).
Крупи, які можна приготувати, заливши окропом:
кускус;
гречка;
вівсянка;
ячна крупа;
пшеничні та пшоняні каші;
макарони твердих сортів.
Кускус — це найшвидший варіант. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно залити його окропом дотримуючи пропорції 1:1. Накрийте на 5–10 хвилин. У холодній воді буде готовий за 20–30 хвилин.
Щоб приготувати гречку, вам потрібно залити її окропом, дотримуючись пропорції 1:2 на 30 хвилин. У холодній воді каша буде готова за 6–10 годин.
Дрібний булгур настоюється 20 хвилин, середній — 40 хвилин.
Вівсянка або вівсяні пластівці в окропі готуються 5–20 хвилин, у холодній воді, молоці чи кефірі — 30–60 хвилин.
Для приготування пшеничної та пшоняної каші вам потрібно просто залити їх окропом та добре накрити посудину для приготування. Пшенична буде готова за 30–50 хвилин, пшоняна — за годину.
Якщо вирішили приготувати ячну крупу — просто залийте окропом, дотримуючись пропорції 1:2 та залиште в теплі на 2–3 години.
Макарони твердих сортів можна запарити в термосі з окропом до розм’якшення.
Крупи, що готуються у холодній воді (молоці чи кефірі):
манка — залийте холодною рідиною, накрийте та зачекайте 15–20 хвилин;
кіноа — залийте холодною водою та залиште на ніч;
перловка — залийте водою (пропорція 1:3). В окропі настоюється кілька годин, у холодній воді — від 10 до 24 годин.
Чим можна доповнити свій раціон
Каші — це база, до якої варто додавати білки та вітаміни:
консерви: м’ясна тушонка, риба у власному соку, паштети та овочеві закрутки;
готові продукти: хамон, сири (пармезан зберігається найдовше), горіхи, насіння, сухофрукти;
гранола, яку можна залити навіть прохолодним молоком.
Також майже у кожному магазині ви можете придбати супи-пюре та локшина в пакетах (потребують лише склянки окропу, який можна нагріти на сухому спирті).
Також експерти радять використовувати спеціальні термоси для приготування їжі: 1 година варіння на плиті дорівнює 4–5 годинам настоювання в термосі. Це дозволить зберегти страву гарячою довше.
Раніше ТСН.ua писав про секрети приготування швидких і смачних страв під час блекауту.
