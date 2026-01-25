ТСН у соціальних мережах

Що приготувати без світла та газу: страви, що не потребують варіння та смаження

Відсутність світла чи газу — не привід відмовлятися від гарячих і корисних страв.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що приготувати без варіння та смаження під час блекауту

Що приготувати без варіння та смаження під час блекауту / © Freepik

Відключення світла змушують українців переглядати свої кулінарні звички. Проте відсутність газу чи електрики — не привід переходити на сухом’ятку. Багато звичних круп можна приготувати, не використовуючи для цього плитку. Достатньо просто знати правильні пропорції та час настоювання.

Час приготування залежить від температури рідини: окріп прискорює процес, а холодна вода потребує запасу часу (краще заливати звечора).

Крупи, які можна приготувати, заливши окропом:

  • кускус;

  • гречка;

  • вівсянка;

  • ячна крупа;

  • пшеничні та пшоняні каші;

  • макарони твердих сортів.

Кускус — це найшвидший варіант. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно залити його окропом дотримуючи пропорції 1:1. Накрийте на 5–10 хвилин. У холодній воді буде готовий за 20–30 хвилин.

Щоб приготувати гречку, вам потрібно залити її окропом, дотримуючись пропорції 1:2 на 30 хвилин. У холодній воді каша буде готова за 6–10 годин.

Дрібний булгур настоюється 20 хвилин, середній — 40 хвилин.

Вівсянка або вівсяні пластівці в окропі готуються 5–20 хвилин, у холодній воді, молоці чи кефірі — 30–60 хвилин.

Для приготування пшеничної та пшоняної каші вам потрібно просто залити їх окропом та добре накрити посудину для приготування. Пшенична буде готова за 30–50 хвилин, пшоняна — за годину.

Якщо вирішили приготувати ячну крупу — просто залийте окропом, дотримуючись пропорції 1:2 та залиште в теплі на 2–3 години.

Макарони твердих сортів можна запарити в термосі з окропом до розм’якшення.

Крупи, що готуються у холодній воді (молоці чи кефірі):

  • манка — залийте холодною рідиною, накрийте та зачекайте 15–20 хвилин;

  • кіноа — залийте холодною водою та залиште на ніч;

  • перловка — залийте водою (пропорція 1:3). В окропі настоюється кілька годин, у холодній воді — від 10 до 24 годин.

Чим можна доповнити свій раціон

Каші — це база, до якої варто додавати білки та вітаміни:

  • консерви: м’ясна тушонка, риба у власному соку, паштети та овочеві закрутки;

  • готові продукти: хамон, сири (пармезан зберігається найдовше), горіхи, насіння, сухофрукти;

  • гранола, яку можна залити навіть прохолодним молоком.

Також майже у кожному магазині ви можете придбати супи-пюре та локшина в пакетах (потребують лише склянки окропу, який можна нагріти на сухому спирті).

Також експерти радять використовувати спеціальні термоси для приготування їжі: 1 година варіння на плиті дорівнює 4–5 годинам настоювання в термосі. Це дозволить зберегти страву гарячою довше.

Раніше ТСН.ua писав про секрети приготування швидких і смачних страв під час блекауту.

