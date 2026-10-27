Що приготувати, якщо немає світла, газу й води: перелік простих страв нашвидкуруч

Що їсти, коли немає світла, газу й води / © Фото з відкритих джерел

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Коли вдома одночасно зникають світло й вода, немаэ газовоъ плити, приготування їжі стає проблемою. У такій ситуації виручають страви без варіння та смаження, які можна зробити з консервів, хліба, овочів і продуктів тривалого зберігання. А якщо заздалегідь є термос з окропом, меню можна доповнити кашами та швидкими супами.

Раніше ми писали, що треба мати про запас на випадок блекаутів.

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П’ять страв, які можна приготувати без плити

Бутерброди з рибними консервами. Для приготування знадобляться хліб або хлібці, консервований тунець, сардини чи скумбрія. Рибу розімніть виделкою, за бажанням додайте нарізаний помідор або зелень, якщо маєте чисту воду для миття продуктів. Такий перекус не потребує нагрівання й допомагає швидко втамувати голод. Салат із квасолею та овочами. Змішайте консервовану квасолю, кукурудзу й нарізаний солодкий перець або помідор. Заправте невеликою кількістю олії, додайте сіль і спеції. Якщо немає води для миття овочів, використовуйте ті, що не потребують миття, або заздалегідь підготовлені чисті продукти. Паштетні бутерброди. Хліб, готовий паштет у герметичному пакуванні або консервований м’ясний продукт — проста основа для ситного перекусу. Можна додати маринований огірок, якщо він є в запасах. Вибирайте продукти, які можна зберігати без холодильника до відкриття, і дотримуйтеся умов, зазначених на пакованні. Овочевий салат із консервованим горошком. Якщо є заздалегідь вимиті овочі, наріжте огірок або помідор, додайте консервований горошок і трохи олії. Для більшої ситності підійдуть хлібці, готове м’ясо тривалого зберігання або квасоля. Не варто використовувати продукти, які потребують охолодження, якщо немає впевненості, що вони зберігалися безпечно. Перекус із горіхів, сухофруктів і фруктів. Горіхи, родзинки, курага, яблука, банани та інші фрукти, які не потребують холодильника, допоможуть швидко втамувати голод. Це зручний варіант для сніданку, перекусу або дороги.

Що можна приготувати, якщо є термос з окропом

Якщо вдалося заздалегідь закип’ятити воду й зберегти її в термосі, вибір страв стає ширшим.

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Кускус із консервованими овочами. Залийте крупу окропом у пропорції, зазначеній на пакованні, накрийте та залиште на потрібний час. Додайте кукурудзу, горошок або рибні консерви.

Гречка в термосі. Крупу можна залити окропом у термосі, який добре утримує тепло, і залишити на 20 хвилин або довше, якщо цього потребує конкретна крупа. Перевірте готовність перед споживанням.

Швидкий суп із пакетика. Суп або локшину швидкого приготування можна залити окропом відповідно до інструкції виробника. За можливості додайте готову квасолю чи інші консервовані овочі.

Вівсянка без варіння. Залийте пластівці гарячою водою, накрийте й залиште на час, зазначений на упаковці. Для солодкого варіанта додайте сухофрукти або горіхи.

Важливо: для цих страв потрібні питна вода та чистий посуд. Якщо запас води обмежений, віддавайте перевагу продуктам, які можна з’їсти без додаткового приготування.

Які продукти варто мати вдома на випадок блекауту

Щоб не залишитися без їжі під час тривалого відключення електроенергії та водопостачання, завчасно сформуйте невеликий запас:

консервованої риби, квасолі, горошку та кукурудзи;

хлібців, сухарів і галет;

горіхів, насіння та сухофруктів;

фруктів тривалого зберігання;

каш і супів швидкого приготування;

питної води в герметичних пляшках;

олії, солі та спецій у невеликих упаковках.

Під час відключення світла тримайте холодильник зачиненим і не покладайтеся лише на запах чи вигляд продуктів. Якщо є сумніви щодо їхньої безпечності, краще не ризикувати. Також заздалегідь підготуйте вологі серветки або антисептик для рук.

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