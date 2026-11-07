Що приготувати на День святого Миколая: топ-7 рецептів для святкової вечері

Що приготувати на День святого Миколая / © pexels.com

Реклама

Що приготувати на День святого Миколая, щоб вечеря запам’яталася? Пропонуємо сім рецептів для повноцінного святкового столу: ніжний кіш із сиром і зеленню, лосось у цитрусовій глазурі, ароматне картопляне пюре, хрусткі кальмари, освіжальний домашній лимонад, імбирні пряники та густий гарячий шоколад. Таке меню підійде для сімейної вечері й допоможе створити особливу атмосферу зимового свята.

Кіш із бринзою, зеленню та овочами

Кіш — французький відкритий пиріг із пісочного тіста та ніжної яєчно-молочної заливки. Завдяки сиру, зелені й овочам він виходить соковитим, поживним і має привабливий вигляд у розрізі. Таку страву можна подавати як самостійну закуску або доповнення до основного меню.

Реклама

Інгредієнти:

Реклама

375 г готового пісочного тіста;

4 яйця;

175 мл молока;

150 г зеленого горошку;

150 г стручкової квасолі;

50 г шпинату;

4 пера зеленої цибулі;

15 г свіжого кропу;

100 г бринзи;

40 г волоських горіхів;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 °C. Розкачайте тісто, викладіть у форму для випікання діаметром приблизно 25 см і сформуйте бортики. Накрийте основу пергаментом, насипте зверху суху квасолю або рис і випікайте 10 хвилин. Потім приберіть вантаж і пергамент та поверніть тісто в духовку ще на 7–8 хвилин. Горошок і стручкову квасолю проваріть кілька хвилин в окропі, після чого відцідіть. Збийте яйця з молоком, додайте нарізані шпинат, цибулю та кріп. Викладіть овочі на основу з тіста, залийте яєчною сумішшю. Зверху розподіліть шматочки бринзи та подрібнені волоські горіхи. Зменште температуру духовки до 180 °C і випікайте кіш приблизно 30–35 хвилин. Начинка має схопитися, а поверхня — набути золотистого відтінку.

Перед подаванням трохи охолодіть пиріг. Він смакуватиме як теплим, так і кімнатної температури.

Лосось у мандариново-медовій глазурі

Запечена риба з цитрусовим соусом стане центральною стравою святкового столу. Мандарини додають лососю приємної кисло-солодкої нотки, мед допомагає утворити апетитну глазур, а імбир і часник роблять смак виразнішим.

Інгредієнти:

Реклама

500 г філе лосося без кісток;

2 зубчики часнику;

2 см свіжого кореня імбиру;

6 мандаринів або клементинів;

2 ст. л. меду;

½ ч. л. соєвого соусу;

1 зірочка бодяну;

2 ч. л. оливкової олії;

свіжа зелень для подачі;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 °C. Філе лосося покладіть на деко, застелене пергаментом, шкіркою донизу. Вичавіть сік із чотирьох мандаринів, зніміть із них трохи цедри. Часник та імбир натріть на дрібній тертці. Змішайте мандариновий сік, цедру, часник, імбир, мед і соєвий соус. Додайте бодян та прогрійте суміш у невеликій каструлі протягом 3–5 хвилин, доки вона трохи загусне. Змастіть рибу оливковою олією, розкладіть зверху тонкі скибочки решти мандаринів і полийте цитрусовою глазур’ю. Запікайте приблизно 12–15 хвилин, орієнтуючись на товщину філе. Готовий лосось має легко розділятися виделкою.

Перед подаванням полийте рибу соусом із дека та прикрасьте свіжою зеленню. Як гарнір підійдуть овочі, рис або картопляне пюре.

Ніжне картопляне пюре з вершковим маслом

Картопляне пюре — універсальний гарнір, який пасує практично до будь-якої основної страви. Щоб воно вийшло повітряним, однорідним і без грудочок, варто приділити увагу не лише інгредієнтам, а й технології приготування.

Інгредієнти:

Реклама

1 кг картоплі;

50 мл молока;

25 г вершкового масла;

сіль до смаку.

Приготування:

Очистьте картоплю, наріжте приблизно однаковими шматочками та покладіть у каструлю з підсоленою водою. Варіть після закипання приблизно 15–20 хвилин. Перевірте готовність виделкою: картопля має легко проколюватися. Злийте воду та залиште картоплю в каструлі на кілька хвилин без кришки, щоб випарувалася зайва волога. Окремо підігрійте молоко, не доводячи його до кипіння. Розімніть картоплю товкачкою, поступово додаючи тепле молоко. Наприкінці покладіть вершкове масло й перемішайте до однорідної консистенції.

За бажанням готовий гарнір можна доповнити дрібно нарізаною зеленню або дрібкою мускатного горіха.

Хрусткі кальмари в паніровці з часниковим айолі

Якщо хочеться додати до святкового меню цікаву закуску, приготуйте кальмари в хрусткій паніровці. Золотиста скоринка, ніжна серединка та пікантний часниковий соус створюють вдале поєднання. Така закуска особливо добре смакує гарячою, щойно після приготування.

Інгредієнти:

500 г очищених кальмарів;

400 мл молока;

70 г кукурудзяного борошна;

70 г пшеничного борошна;

1 лимон;

1 ст. л. подрібненої петрушки;

½ ч. л. копченої паприки;

кілька листочків шавлії;

рослинна олія для смаження;

сіль і перець до смаку.

Для соусу айолі:

200 г майонезу;

1 зубчик часнику;

сік половини або цілого лимона за смаком.

Приготування:

Наріжте кальмари кільцями завтовшки приблизно 1 см. Перекладіть у миску, залийте молоком і залиште щонайменше на 30 хвилин у холодильнику. Для соусу змішайте майонез із подрібненим часником і лимонним соком. Додайте трохи солі та перцю. В окремій посудині з’єднайте два види борошна, копчену паприку, цедру лимона та нарізану петрушку. Вийміть кальмари з молока, дайте зайвій рідині стекти й обваляйте кожне кільце в борошняній суміші. Розігрійте олію в глибокій сковороді. Обсмажуйте кальмари невеликими порціями приблизно 2–3 хвилини до золотистої скоринки. Наприкінці швидко обсмажте листочки шавлії та подавайте разом із кальмарами.

Готове закушування викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавайте з часточками лимона та часниковим соусом.

Домашній лимонад із грейпфрутом, лаймом і розмарином

Святкове меню варто доповнити напоєм, який освіжає та має виразний аромат. Поєднання грейпфрута, лайма й розмарину створює легкий цитрусовий смак із приємною трав’яною ноткою. Такий лимонад можна подати в прозорому глечику, прикрасивши гілочками розмарину.

Інгредієнти:

1 червоний грейпфрут;

1 лайм;

3 гілочки розмарину;

1 л газованої мінеральної води;

лід для подачі.

Приготування:

Ретельно помийте грейпфрут і лайм. З грейпфрута зніміть кілька смужок цедри, намагаючись не захоплювати білу гірку частину. Розділіть фрукт на часточки, видаліть плівки за бажанням і перекладіть м’якоть у великий глечик. Лайм наріжте тонкими кружальцями та додайте до грейпфрута разом із розмарином. Влийте газовану воду, накрийте глечик і поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин. Подавайте напій із льодом, скибочками цитрусових і свіжим розмарином.

Якщо хочеться солодшого смаку, додайте трохи меду або цукрового сиропу.

Імбирні пряники у формі чоловічків

Аромат імбиру, кориці та цитрусової цедри одразу асоціюється із зимовими святами. Імбирні пряники можна приготувати заздалегідь, а потім прикрасити глазур’ю разом із дітьми. Фігурки у формі чоловічків, зірочок або ялинок стануть їстівною прикрасою святкового столу.

Інгредієнти:

100 г золотистого сиропу;

150 г коричневого цукру;

150 г вершкового масла;

цедра 1 лимона;

1 ст. л. меленого імбиру;

2 ч. л. кориці;

1 ч. л. харчової соди;

375 г пшеничного борошна;

1 яйце;

100 г цукрової пудри для глазурі;

трохи води для приготування глазурі.

Приготування:

У каструлі з’єднайте сироп, цукор, вершкове масло, лимонну цедру, імбир і корицю. Прогрівайте на невеликому вогні близько 5 хвилин, постійно помішуючи, поки цукор не розчиниться. Доведіть суміш до кипіння, зніміть із плити та додайте соду. Перемішайте й залиште охолоджуватися на 15 хвилин. Введіть яйце, перемішайте, а потім поступово всипте борошно. Замісіть однорідне тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник на годину. Розігрійте духовку до 180 °C. Розкачайте охолоджене тісто приблизно до 5 мм завтовшки та виріжте фігурки формочками. Викладіть пряники на деко з пергаментом і випікайте близько 10 хвилин, поки краї не стануть золотистими. Дайте печиву повністю охолонути. Змішайте цукрову пудру з невеликою кількістю води до густої консистенції та прикрасьте пряники.

Зберігати готову випічку найкраще в герметичному контейнері. Так вона довше залишатиметься ароматною та хрусткою.

Густий гарячий шоколад для зимового вечора

Завершити святкову вечерю можна чашкою гарячого шоколаду. На відміну від звичайного какао, цей напій має насиченіший смак і щільнішу консистенцію завдяки натуральному шоколаду. Він добре поєднується з домашніми імбирними пряниками та іншою зимовою випічкою.

Інгредієнти:

850 мл молока;

25 г какао-порошку;

60 г цукрової пудри;

100 г чорного шоколаду.

Приготування:

Відлийте приблизно 50 мл молока в невелику миску. Додайте какао та цукрову пудру й ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Решту молока перелийте в каструлю та поставте на середній вогонь. Додайте шоколадно-какаову суміш і прогрівайте, помішуючи. Подрібніть чорний шоколад. Частину розкладіть по чашках, а решту залиште для декору. Коли молоко стане гарячим, розлийте напій у чашки та перемішайте, щоб шоколад розтанув. Зверху посипте залишками шоколаду.

За бажанням напій можна доповнити дрібкою кориці, ваніллю або збитими вершками.

Як організувати святкову вечерю на День святого Миколая

Щоб приготування семи страв не перетворилося на виснажливий марафон, частину роботи краще виконати заздалегідь:

Напередодні свята: замісіть тісто для імбирних пряників, випечіть їх і приготуйте соус айолі. За кілька годин до вечері: спечіть кіш, підготуйте інгредієнти для лимонаду та зробіть мандаринову глазур для риби. Безпосередньо перед подачею: запечіть лосось, приготуйте картопляне пюре та обсмажте кальмари. На десерт: підігрійте молоко з шоколадною сумішшю та подайте гарячий напій разом із пряниками.

Так ви зможете приділити більше часу гостям і родині, а всі страви будуть готові приблизно в один час.

FAQ

Що приготувати на День святого Миколая?

Для святкової вечері можна обрати запечену рибу, м’ясні або овочеві страви, легкі закуски, домашню випічку та гарячі напої. Наприклад, лосось у мандариновій глазурі, кіш із бринзою, хрусткі кальмари, картопляне пюре, імбирні пряники й гарячий шоколад допоможуть скласти різноманітне меню для всієї родини.

Що приготувати на вечерю 6 грудня?

Для вечері 6 грудня підійдуть страви, які не потребують складних кулінарних технік і дозволяють заздалегідь підготувати частину інгредієнтів. Можна запекти рибу з цитрусовим соусом, зробити овочевий кіш, подати картопляне пюре та легке закушування. На десерт приготуйте імбирні пряники або гарячий шоколад. Такий набір страв підійде для затишного сімейного святкування.

Новини партнерів