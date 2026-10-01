Що приготувати з гарбуза на сніданок: три прості рецепти за лічені хвилини

Гарбуз. / © unsplash.com

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Гарбуз — не лише основа для супу чи запечених страв. Із нього можна приготувати смачний та поживний сніданок буквально за кілька хвилин. А головне — для цього не потрібні складні інгредієнти.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для сніданку.

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Гарбузові оладки

Інгредієнти:

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300 г гарбуза;

1 яйце;

3–4 ст. л. борошна;

1–2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

½ ч. л. розпушувача;

дрібка кориці;

олія для смаження.

Приготування

Гарбуз натріть на дрібній тертці, а потім зайву рідину трохи відтисніть. Додайте яйце, цукор, сіль, корицю, борошно та розпушувач. Перемішайте до густого тіста. Викладіть масу ложкою на розігріту пательню та смажити оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати можна зі сметаною, йогуртом, медом або варенням.

Сирники з гарбузом

Інгредієнти:

250 г кисломолочного сиру;

150 г гарбузового пюре;

1 яйце;

2–3 ст. л. борошна;

1–2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

ваніль — за бажанням;

олія для смаження.

Приготування

Гарбуз наріжте шматочками та запечіть до м’якості. Потім розім’яти його до стану пюре. Змішайье сир, гарбузове пюре, яйце, цукор і дрібку солі. Додайте борошно та замісіть м’яку масу. Сформуйте невеликі сирники, обкачайте їх у борошні та обсмажте на помірному вогні з двох боків.

Вівсянка з гарбузом

Інгредієнти:

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50 г вівсяних пластівців;

150 г гарбузового пюре;

200 мл молока або рослинного напою;

1 ч. л. меду;

дрібка кориці;

горіхи або насіння — за смаком.

Приготування

У каструлю налийте молоко, додайте вівсяні пластівці та гарбузове пюре. Варіть на невеликому вогні, помішуючи, приблизно 5–7 хв. Додайте корицю та мед.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом яблучних оладків без кефіру та молока.

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