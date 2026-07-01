Що приготувати з кабачків: 10 простих рецептів, які підійдуть на кожен день

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Кабачки — один із найуніверсальніших літніх овочів. Вони мають ніжний смак, швидко готуються та добре поєднуються з м’ясом, сиром, грибами, зеленню й різноманітними спеціями. З них можна зробити легкий сніданок, ситний обід, вечерю або навіть закуску для святкового столу.

Редакція ТСН.ua пропонує добірку найкращих страв із кабачків, які легко приготувати вдома без дорогих продуктів і складних кулінарних прийомів.

Кабачкові оладки

Оладки залишаються одним із найпопулярніших способів використання молодих кабачків. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні.

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Для приготування достатньо натерти овочі на великій тертці, відтиснути зайву рідину, додати яйце, борошно, сіль, перець і трохи подрібненого кропу. Обсмажуйте невеликі порції на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

Подавайте зі сметаною, часниковим соусом або натуральним йогуртом.

Кабачки, запечені із сиром

Якщо хочеться легкої, але поживної страви, варто запекти кабачки в духовці.

Наріжте овочі кружечками або човниками, приправте спеціями, викладіть у форму для запікання та посипте твердим сиром. За бажанням можна додати помідори, гриби або шматочки курячого філе.

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Через 25–30 хвилин страва стане соковитою, ароматною та вкриється апетитною сирною скоринкою.

Кабачкова запіканка

Запіканка — чудове рішення для сімейної вечері.

До натертих кабачків додають яйця, сметану, сир, трохи борошна або манки, а також зелень. Масу перекладають у форму й випікають до рум’яного кольору. За бажанням рецепт легко урізноманітнити обсмаженим фаршем, шинкою або печерицями.

Фаршировані кабачки

Для цієї страви найкраще підходять молоді плоди середнього розміру. Їх розрізають навпіл, видаляють частину м’якоті та наповнюють начинкою. Найчастіше використовують м’ясний фарш із рисом, овочами або грибами. Зверху додають тертий сир і запікають до готовності.

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Такий варіант чудово підходить як для буденного меню, так і для прийому гостей.

Кабачкова ікра

Домашня кабачкова ікра значно смачніша за магазинну. Кабачки тушкують разом із морквою, цибулею та томатною пастою, після чого подрібнюють блендером до однорідної консистенції. Наприкінці додають часник, сіль, перець і трохи рослинної олії.

Готову ікру подають охолодженою з хрустким хлібом або використовують як намазку для бутербродів.

Кабачковий крем-суп

Ніжний суп стане чудовим вибором для легкого обіду. Овочі відварюють разом із картоплею та цибулею, після чого збивають блендером. Для більш вершкового смаку додають трохи вершків або плавленого сиру.

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Перед подачею страву прикрашають зеленню, гарбузовим насінням або домашніми грінками.

Кабачки в клярі

Ця проста закуска готується всього за кілька хвилин. Кружечки кабачків занурюють у кляр із яєць, борошна та спецій, після чого обсмажують до золотистого кольору.

Готові шматочки добре смакують із часниково-сметанним соусом або гострим томатним дипом.

Овочеве рагу з кабачками

Рагу — одна з найкращих сезонних страв. До кабачків додають баклажани, солодкий перець, моркву, цибулю та помідори. Овочі тушкують на повільному вогні зі спеціями та зеленню.

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Страва виходить легкою, ароматною й однаково смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Кабачкові рулетики

Це ефектна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Тонкі смужки кабачків швидко обсмажують або запікають, після чого загортають у них начинку із вершкового сиру, зелені, часнику чи слабосоленої риби.

Рулетики готуються швидко, але виглядають дуже святково.

Кабачкова піца

Якщо хочеться менш калорійної альтернативи класичній піці, використайте кабачкову основу. Натерті овочі змішують із яйцем, сиром і невеликою кількістю борошна. Отриману масу запікають, а потім викладають зверху томатний соус, сир, шинку, овочі чи гриби й повертають у духовку ще на кілька хвилин.

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Основа виходить соковитою та добре тримає форму.

Корисні поради

Молоді кабачки не потрібно очищати від шкірки, адже вона тонка й ніжна.

Перед смаженням завжди відтискайте натерту м’якоть, щоб прибрати зайву вологу.

Часник, кріп, петрушка та базилік найкраще підкреслюють смак цього овоча.

Кабачки добре поєднуються з твердими сирами, сметаною, куркою, індичкою та грибами.

Не пересмажуйте овочі, щоб вони залишилися соковитими й не втратили свою структуру.

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