Що приготувати з кабачків: ТОП-3 дієтичні страви, які можна їсти майже без обмежень

Що приготувати з кабачків / © unsplash.com

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Кабачок заслужено вважається одним із найкращих овочів для тих, хто стежить за вагою або просто прагне харчуватися збалансовано. Він майже на 95% складається з води, містить мінімум калорій, багатий на клітковину, калій, вітаміни групи B, вітамін C та антиоксиданти. Завдяки нейтральному смаку цей овоч легко поєднується з різними продуктами, дозволяючи готувати як легкі перекуси, так і повноцінні страви.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо про три найкращі рецепти, які можна включати до меню навіть під час схуднення.

1. Кабачкові оладки без борошна

Легкі оладки стануть чудовим варіантом для сніданку, вечері або корисного перекусу. Завдяки відсутності пшеничного борошна вони містять менше калорій, але залишаються ситними.

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Інгредієнти:

2 середні кабачки;

2 яйця;

2–3 столові ложки вівсяних пластівців або вівсяного борошна;

сіль;

чорний перець;

зелень за смаком;

часник (за бажанням).

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину. Додати яйця, вівсяні пластівці, зелень і спеції. Перемішати до однорідної маси.

Формувати невеликі оладки та обсмажувати на антипригарній сковороді без олії або запікати в духовці приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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Чому ця страва підходить для дієти

Вівсянка забезпечує тривале відчуття ситості, а кабачки додають об’єм страві без значного збільшення калорійності. Якщо подавати оладки з натуральним йогуртом або нежирним кисломолочним сиром, вийде повноцінний збалансований прийом їжі.

2. Запечені кабачки з сиром та зеленню

Це одна з найпростіших літніх страв, яка готується буквально за пів години. Запікання дозволяє зберегти природний смак овочів і мінімізувати використання жиру.

Інгредієнти:

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2 молоді кабачки;

100 г нежирного сиру;

кріп або петрушка;

2 зубчики часнику;

сіль;

перець;

чайна ложка оливкової олії.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружечками або половинками. Викласти у форму для запікання, злегка змащену олією. Сир змішати із зеленню та подрібненим часником.

Викласти сирну масу зверху та запікати 25–30 хвилин при температурі 180–190 градусів.

У чому перевага страви

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Поєднання білка із сиру та великої кількості овочів добре насичує, тому після такої вечері не виникає бажання перекусити перед сном. Крім того, одна порція містить небагато калорій, що особливо важливо для тих, хто контролює енергетичну цінність раціону.

3. Кабачковий крем-суп

Ніжний суп чудово підходить як для обіду, так і для легкої вечері. Він швидко засвоюється та не перевантажує травну систему.

Інгредієнти:

2–3 кабачки;

1 цибулина;

1 морква;

500 мл овочевого бульйону;

100 мл нежирного молока або вершків 10%;

сіль;

перець;

зелень.

Спосіб приготування

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Цибулю та моркву злегка протушкувати без обсмажування або з мінімальною кількістю олії. Додати нарізані кабачки, залити овочевим бульйоном і варити близько 20 хвилин.

Після цього перебити овочі блендером, влити молоко, довести до кипіння та приправити спеціями.

Чим корисний крем-суп

Така страва містить багато рідини та клітковини, тому добре насичує навіть за невеликої калорійності. Кремова консистенція робить суп особливо приємним на смак без необхідності використовувати жирні вершки або вершкове масло.

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Чому кабачки варто їсти частіше

Кабачки належать до продуктів із низькою енергетичною цінністю — у 100 грамах міститься лише близько 20–25 ккал. Водночас вони забезпечують організм вітамінами, мінералами та харчовими волокнами, які підтримують нормальне травлення.

Ще одна перевага овочу — універсальність. Кабачки можна запікати, тушкувати, готувати на грилі, варити або використовувати як основу для супів, запіканок і навіть низькокалорійної піци.

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