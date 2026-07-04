Що приготувати з кабачків: топ-5 легких та швидких рецептів, які вийдуть у кожного

Що приготувати з кабачків

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Кабачки — один із найщедріших овочів літа. Вони мають ніжний смак, швидко готуються та чудово поєднуються з сиром, зеленню, м’ясом і спеціями. І зараз їх сезон у самому розпалі.

У матеріалі ТСН.ua — зібрали п’ять простих рецептів, які не потребують дорогих інгредієнтів і вдаються навіть тим, хто не має великого кулінарного досвіду.

Кабачкові оладки із сиром

Ця страва давно стала літньою класикою. Зовні оладки виходять рум’яними та хрусткими, а всередині — ніжними й соковитими.

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Інгредієнти:

2 середні кабачки;

2 яйця;

100 г твердого сиру;

4–5 ст. л. борошна;

2 зубчики часнику;

кріп або петрушка;

сіль і чорний перець;

рослинна олія.

Як приготувати

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім ретельно відіжміть сік — саме цей крок допомагає отримати хрустку скоринку.

Додайте яйця, натертий сир, подрібнений часник, зелень і борошно. Перемішайте до однорідності. Обсмажуйте оладки на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

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Подавайте зі сметаною або йогуртовим соусом.

Кабачки, запечені із сиром та помідорами

Якщо хочеться легкої вечері без тривалого стояння біля плити, цей рецепт стане чудовим варіантом.

Знадобиться:

2 молоді кабачки;

2 помідори;

150 г моцарели або твердого сиру;

2 ст. л. оливкової олії;

сушений орегано;

сіль;

чорний перець.

Спосіб приготування

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Наріжте кабачки кружальцями товщиною близько сантиметра. Викладіть їх у форму для запікання, зверху розмістіть кружечки помідорів і шматочки сиру.

Полийте оливковою олією, посипте спеціями та запікайте приблизно 20–25 хвилин при температурі 190 °C. Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною.

Швидкі тушковані кабачки з часником

Іноді найсмачніші рецепти складаються лише з кількох інгредієнтів.

Вам знадобиться:

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2 кабачки;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль;

перець;

зелень.

Як готувати

Розігрійте сковороду, додайте олію та подрібнений часник. Після появи аромату викладіть нарізані кабачки. Готуйте приблизно 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Овочі повинні залишитися трохи пружними, а не перетворитися на пюре.

Наприкінці додайте зелень. Кулінари радять не пересмажувати кабачки, адже тоді вони краще зберігають текстуру та природний смак.

Кабачкова запіканка

Цей рецепт підійде для сімейної вечері та дозволяє використати навіть великі плоди.

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Інгредієнти:

2–3 кабачки;

3 яйця;

150 г твердого сиру;

100 мл сметани;

3 ст. л. борошна;

зелень;

сіль;

перець.

Покрокове приготування

Натріть кабачки, трохи посоліть і добре відіжміть зайву рідину. Окремо змішайте яйця, сметану, сир, зелень і борошно. З’єднайте всі компоненти, перелийте масу у форму та випікайте приблизно 35 хвилин при 180 °C.

Запіканка виходить ніжною, ароматною та чудово смакує навіть наступного дня.

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Кабачки в клярі

Це одна з найпростіших літніх закусок, яка потребує мінімум часу.

Для приготування потрібні:

2 кабачки;

2 яйця;

4 ст. л. борошна;

сіль;

перець;

олія для смаження.

Як приготувати

Наріжте кабачки кружальцями. Збийте яйця зі спеціями, поступово додайте борошно, щоб утворився густий кляр.

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Кожен шматочок занурте у суміш і обсмажте до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте зі сметаною, часниковим або вершковим соусом.

Як зробити страви з кабачків ще смачнішими

Хоча кабачки мають ніжний смак, кілька простих прийомів допоможуть зробити їх значно апетитнішими:

Перед смаженням обов’язково видаляйте зайву вологу, якщо використовуєте терті кабачки. Не перевантажуйте сковороду — овочі повинні обсмажуватися, а не тушкуватися у власному соку. Використовуйте часник, свіжу зелень, пармезан або моцарелу — ці продукти особливо вдало підкреслюють смак кабачків. Молоді плоди не потрібно очищати від шкірки, адже вона залишається ніжною після приготування. Кабачки чудово поєднуються з базиліком, кропом, петрушкою, орегано, паприкою та чорним перцем.

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