Що приготувати з кабачків / © unsplash.com

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Серпень традиційно вважається сезоном кабачків. Саме в цей період овочі мають найкращий смак, коштують недорого та чудово підходять для десятків домашніх страв.

Якщо звичні оладки чи смажені кабачки вже набридли, варто урізноманітнити літнє меню новими ідеями. У матеріалі ТСН.ua — зібрали три прості рецепти, які можна приготувати без складних інгредієнтів навіть після робочого дня.

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Кабачкова запіканка із сиром та зеленню

Ця страва виходить соковитою всередині та з апетитною золотистою скоринкою зверху. Вона стане чудовим варіантом як для сімейної вечері, так і для легкого обіду.

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Інгредієнти:

2 середні кабачки;

150 г твердого сиру;

2 яйця;

3 столові ложки сметани;

2 столові ложки борошна;

кріп або петрушка;

сіль;

чорний мелений перець;

вершкове масло для форми.

Як приготувати

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште приблизно на 10 хвилин. Після цього добре відіжміть зайву рідину. Окремо збийте яйця зі сметаною, додайте борошно, натертий сир та подрібнену зелень. З’єднайте суміш із кабачками, приправте сіллю та перцем. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть підготовлену масу та розрівняйте поверхню. Випікайте приблизно 35–40 хвилин при температурі 180 градусів до рум’яної скоринки. Перед подачею дайте запіканці постояти 5–10 хвилин. Так її буде значно легше нарізати на акуратні порції.

Кабачкові човники з куркою

Фаршировані кабачки виглядають святково, хоча готуються дуже просто. Поєднання курячого філе та овочів робить страву ситною, але водночас легкою.

Інгредієнти:

2 великі кабачки;

300 г курячого філе;

1 помідор;

100 г твердого сиру;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

рослинна олія;

сіль;

паприка;

чорний перець.

Спосіб приготування

Розріжте кабачки вздовж навпіл і ложкою обережно видаліть частину м’якоті, формуючи човники. Куряче філе, цибулю та м’якоть кабачків наріжте дрібними кубиками. Спочатку обсмажте цибулю, потім додайте м’ясо, а через кілька хвилин — кабачкову м’якоть і подрібнений часник. Наприкінці приготування всипте спеції та покладіть нарізаний помідор. Готовою начинкою наповніть кабачкові половинки. Зверху посипте натертим сиром і випікайте близько 30 хвилин при температурі 190 градусів. Готові човники можна прикрасити свіжою зеленню та подати зі сметанним або йогуртовим соусом.

Кабачки у хрусткому сирному клярі

Якщо хочеться швидкої гарячої закуски, цей рецепт стане одним із найкращих варіантів. Завдяки сиру кляр виходить ароматним і добре тримається на шматочках овочів.

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Інгредієнти:

2 молоді кабачки;

2 яйця;

70 г твердого сиру;

4 столові ложки борошна;

1 чайна ложка сушеного часнику;

сіль;

перець;

рослинна олія.

Як приготувати

Кабачки наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Для кляру змішайте яйця, натертий сир, борошно та спеції до однорідної консистенції. Кожен шматочок занурте у сирну суміш і викладайте на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте по 3–4 хвилини з кожного боку до утворення рум’яної скоринки. Найкраще подавати страву одразу після приготування разом із соусом із грецького йогурту, кропу та часнику.

Корисні поради для приготування кабачків

Щоб страви були максимально смачними, варто обирати молоді плоди з тонкою шкіркою. Такі кабачки не потребують очищення та мають ніжну структуру.

Якщо овоч виділив багато соку, обов’язково відіжміть його перед приготуванням запіканок або оладок. Це допоможе уникнути зайвої вологи й зробить текстуру більш щільною.

Кабачки добре поєднуються із твердими сирами, зеленню, часником, базиліком, орегано, паприкою та чорним перцем. Саме ці інгредієнти найкраще підкреслюють їхній м’який смак.

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