Що приготувати з лікарської кульбаби: корисні рецепти та ідеї

Рецепти з кульбаби

Кульбаба лікарська давно переросла статус звичайного бур’яну. У Франції кульбабу (pissenlit) не просто збирають на луках, а спеціально вирощують на фермах та присадибних ділянках. Французькі селекціонери вивели спеціальні городні сорти, які мають ширше листя та менш виражену гіркоту. У французьких супермаркетах навесні можна знайти пучки вибіленої кульбаби (її накривають від світла, як спаржу), що робить її смак ніжним і горіховим. У Греції кульбаба є основою для традиційної страви під назвою «хорта» (chorta). Це загальна назва для збору диких трав, які відварюють, заправляють великою кількістю оливкової олії та соком лимона. Для греків це такий же обов’язковий елемент раціону, як для нас петрушка чи кріп, особливо в період посту, коли організм потребує максимальної підтримки.

Поживна цінність кульбаби: чому вона не поступається ранній зелені

Найбільшу цінність у кулінарії має молода зелень, зібрана до початку цвітіння рослини. Листя кульбаби за вмістом вітамінів C, K та A, а також жирних кислот Омега-3 та Омега-6 випереджає навіть шпинат і броколі.

Кульбаба містить у кілька разів більше вітаміну A, ніж шпинат, що критично важливо для зору та імунітету після зими. Вміст вітаміну K у ній забезпечує понад 500% від добової норми в одній порції, що відповідає за здоров’я кісток та правильне згортання крові.

Вміст заліза та кальцію в листі кульбаби є одним із найвищих серед усієї весняної зелені, що робить її незамінною для профілактики анемії.

На відміну від латуку, кульбаба містить гіркі глікозиди (тараксацин), які стимулюють роботу печінки та жовчного міхура. Це робить її не просто їжею, а «функціональним продуктом», який допомагає організму очиститися від токсинів.

За кількістю білка та корисних жирних кислот кульбаба випереджає більшість видів садових салатів. Це дозволяє вважати її повноцінним суперфудом, який доступний безкоштовно або за мінімальну ціну, але при цьому забезпечує організм енергією на рівні з дорогими імпортними продуктами.

Що приготувати з кульбаби

Якщо вас не лякає пікантна гіркуватість, зелень можна вживати у сирому вигляді, як руколу чи латук. Щоб зробити смак м’якшим, листя варто попередньо ошпарити окропом або витримати протягом 30 хвилин у підсоленій воді. Така добавка до салатів та соусів не лише урізноманітнює раціон, а й збагачує його рослинним білком.

Зелений борщ із кульбабою: весняна вітамінна страва

Листя кульбаби може стати унікальною родзинкою традиційного українського борщу, який раніше готували з кропиви та навіть лободи.

Для приготування поживного обіду знадобиться 300 г філе індички, 2 картоплини, а також велика кількість свіжої зелені, по одному пучку молодої кропиви, зеленої цибулі та листя кульбаби. Спочатку необхідно дрібно нарізати м’ясо та подрібнити картоплю кубиками, після чого відварити їх у каструлі до повної м’якості.

Окремо слід зварити вкруту 3 яйця та нарізати їх невеликими шматочками. Коли основа борщу буде готова, у каструлю додають ретельно промиту зелень та приправляють страву сіллю, чорним перцем, коріандром і лавровим листом. Після цього борщ має покипіти на повільному вогні не більше 5 хвилин. Наприкінці додають яйця та 2–3 столові ложки сметани, після чого страві дають відпочити 20–30 хвилин для повного розкриття смаку.

Цілюща «кава» з коріння кульбаби

Напою з коріння кульбаби вже понад 200 років, і сьогодні він знову стає популярним як натуральний кавозамінник без кофеїну. Коріння багате на залізо, цинк, кальцій, калій та вітаміни групи B.

Для приготування «кави» молоде коріння потрібно ретельно промити, подрібнити та підсушити в духовці при температурі 150°C протягом приблизно 15 хвилин до золотистого кольору.

Щоб отримати чашку напою, візьміть 1–2 чайні ложки отриманого порошку, залийте окропом і дайте настоятися 10–20 хвилин. Слід враховувати, що для отримання такої порції порошку знадобиться коріння близько 20 рослин.

Універсальний чай та варення з пелюсток

Чай з кульбаби — це простий спосіб підживити організм та стимулювати роботу кишківника. На одну чашку об’ємом 200 мл знадобиться 1 чайна ложка сухої сировини або 1 столова ложка свіжих подрібнених частин рослини, які настоюють в окропі 15–20 хвилин.

Для приготування «штучного меду» або варення квіти збирають зранку, перетирають 1 кг пелюсток із половиною кілограма цукру і залишають на годину. Потім додають ще 0,5 кг цукру, 1 л води та сік лимона, після чого варять суміш на повільному вогні протягом 25–30 хвилин. Готовий десерт розливають у стерилізовані банки та ретельно укутують для поступового охолодження.

Традиційне вино з кульбаби

Окрему увагу в народній кулінарії приділяють вину з яскравих квітів кульбаби. Хоча в мережі існує безліч різноманітних рецептів цього напою, відгуки про нього часто бувають суперечливими. Дехто вважає його смак специфічним, проте цей напій залишається цікавим гастрономічним експериментом. Якщо ви маєте власний перевірений рецепт смачного кульбабового вина, він може стати гарним доповненням до цього переліку кулінарних можливостей «сонячної» рослини.

