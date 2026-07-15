Що приготувати зі смородини: топ-3 прості рецепти, які варто спробувати цього літа

Що приготувати з чорної смородини

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Сезон чорної смородини триває недовго, тому саме зараз варто скористатися можливістю приготувати ароматні домашні десерти та заготовки. Ця ягода вирізняється насиченим смаком із легкою кислинкою, чудово поєднується з випічкою, молочними продуктами й напоями, а також містить багато вітаміну С та антиоксидантів.

Якщо врожай уже зібрано або на ринку вдалося придбати свіжу смородину, не поспішайте обмежуватися звичайним варенням. Що ще приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

1. Пиріг із чорною смородиною — ніжна домашня випічка

Повітряне тісто та соковита ягідна начинка створюють ідеальне поєднання. Такий пиріг смакує як теплим, так і після охолодження.

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Інгредієнти:

250 г чорної смородини;

2 яйця;

150 г цукру;

180 г пшеничного борошна;

100 мл молока;

70 мл рослинної олії;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

цукрова пудра для подачі.

Як приготувати

Збийте яйця із цукром до пишної світлої маси. Додайте молоко та олію, після чого поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Форму для випікання змастіть маслом або застеліть пергаментом. Вилийте тісто, зверху рівномірно розподіліть ягоди. Частину смородини можна злегка втиснути всередину, щоб вона залишилася соковитою після випікання. Готуйте пиріг приблизно 35–40 хвилин при температурі 180 °C. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

2. Варення-п’ятихвилинка з чорної смородини

Якщо хочеться максимально зберегти природний аромат ягід, цей спосіб стане чудовим рішенням. Завдяки короткій термічній обробці смородина залишається цілою, а сироп набуває насиченого кольору.

Інгредієнти:

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1 кг чорної смородини;

900 г цукру;

150 мл води.

Покрокове приготування

Переберіть ягоди, видаліть плодоніжки та ретельно промийте. У каструлі приготуйте сироп із води та цукру. Після повного розчинення кристалів додайте смородину й акуратно перемішайте. Доведіть масу до кипіння, варіть рівно п’ять хвилин, постійно знімаючи піну. Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Після охолодження зберігайте в прохолодному місці.

3. Смузі з чорною смородиною та бананом

Цей напій стане чудовим варіантом для літнього сніданку або корисного перекусу. Банан додає природної солодкості, а смородина забезпечує яскравий смак і приємну кислинку.

Інгредієнти:

150 г чорної смородини;

1 стиглий банан;

200 мл натурального йогурту або кефіру;

1 ч. л. меду (за бажанням);

кілька кубиків льоду.

Спосіб приготування

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Помістіть усі інгредієнти у чашу блендера. Подрібнюйте протягом 1–2 хвилин до отримання однорідної консистенції. Подавайте смузі одразу після приготування, прикрасивши кількома ягодами або листочками м’яти.

Як правильно використовувати чорну смородину

Щоб ягоди максимально зберегли свої корисні властивості, варто дотримуватися кількох простих порад:

не замочуйте смородину надовго у воді;

мийте її безпосередньо перед приготуванням;

для заморожування добре просушіть ягоди;

використовуйте мінімальну термічну обробку, якщо хочете зберегти більше вітамінів;

поєднуйте смородину з сиром, йогуртом, вівсянкою або випічкою для різноманітного меню.

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