Що приховує ваше минуле життя: дізнайтеся за датою народження

Для багатьох день народження — це не просто торт зі свічками. Це символ, навколо якого століттями виникали легенди і знаходили сенс. Дехто вірить, що дата народження зберігає відбитки минулих життів, для інших це — красива метафора. Пропонуємо поглянути ширше.

Все про минуле життя можна дізнатися з дати народження

Все про минуле життя можна дізнатися з дати народження / © unsplash.com

Ставтеся де цього легко. Використовуйте ці ідеї як спосіб краще зрозуміти себе, свої звички та вибори.

Інтервали дат і характерні архетипи

14–28 липня, 23–27 вересня, 3–17 жовтня

Образ наставника. Минулі життя пов’язували вас із сенсом і людьми, сьогодні цінуєте тишу, але готові підтримати тих, хто просить.

Сильні сторони: ясність, емпатія.

Зона зростання: просити про допомогу, коли втомилися.

22–31 січня, 8–22 вересня

Творець у русі. Багато подорожей і вражень у минулому, нині цінуєте стабільність, але прагнення до нових відкриттів живе.

Сильні сторони: фантазія, гнучкість.

Зона зростання: завершувати розпочате.

29 липня — 11 серпня, 30 жовтня — 7 листопада

Борець за справедливість. Ви відчуваєте порушення балансу і надихаєте інших, але інколи сумніваєтесь у собі.

Сильні сторони: відчуття міри, лідерство.

Зона зростання: делегування та прийняття допомоги.

8–21 січня, 1–11 лютого

Романтик “благородного розбійника”. Зараз ви обережні і уважні до меж.

Сильні сторони: вірність, надійність.

Зона зростання: довіряти світу трохи більше.

1–10 березня, 27 листопада — 18 грудня

Імператорська воля. Сьогодні важлива свобода вибору і власний темп.

Сильні сторони: відповідальність, зібраність.

Зона зростання: м’якість у спілкуванні, простір для чужих ідей.

12–29 лютого, 20–31 серпня

Миротворець у владі. Уникаєте конфліктів і цінуєте довіру.

Сильні сторони: дипломатія, такт.

Зона зростання: вміти говорити “ні”.

20 квітня — 8 травня, 12–19 серпня

Полководець вражень. Раніше завойовували території, тепер — нові досвіди та емоції.

Сильні сторони: рішучість, щедрість.

Зона зростання: берегти ритм, не вигоряти.

9–27 травня, 29 червня — 13 липня

Учитель і мислитель. Вірність людям і глибокі розмови для вас природні.

Сильні сторони: стабілізатор у компанії, надійний друг.

Зона зростання: приділяти час собі.

11–31 березня, 18–29 жовтня, 19–31 грудня

Оратор і стратег. Слово для вас — інструмент і опора.

Сильні сторони: логіка, аргументація.

Зона зростання: ревність і контроль, працює довіра + факти.

28 травня — 18 червня, 28 вересня — 2 жовтня

Дослідник. Цікавість— ваше паливо, маршрути завжди готові.

Сильні сторони: здатність до навчання, відчуття нового.

Зона зростання: доводити справи до кінця.

1–19 квітня, 8–17 листопада

Бунтівник і провидець. Чутливо сприймаєте настрій інших і легко знаходите спільну мову.

Сильні сторони: інтуїція, точність формулювань.

Зона зростання: терпіння до тих, хто йде повільніше.

1–7 січня, 19–28 червня, 1–7 вересня, 18–26 листопада

Інтелект і інтуїція разом. Завжди прагнете знань і таємниць.

Сильні сторони: глибина, спостережливість.

Зона зростання: виходити з ролі “спостерігача” в дію.

Навіть якщо розглядати минулі життя як метафору, ці інтерпретації працюють як ефективний інструмент самоаналізу. Вони дозволяють зрозуміти характер, звички та цілі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

