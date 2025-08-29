- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Що пити цієї зими, щоб зігрітися і підняти імунітет: рецепт смачного напою
Напій має легкий аромат літа і допомагає підтримати імунітет у холодний сезон.
Чай з малинових гілочок і листя — ароматний, корисний і — що головне — натуральний напій, який особливо смакує взимку.
ТСН.ua підготував рецепт смачного напою.
Інгредієнти:
гілочки малини, нарізані невеличкими шматочками — 2–3 ст. л.
сушене листя малини — 1–2 ст. л.
вода — 500 мл
Приготування:
Гілочки можна заздалегідь підсушити та порізати шматочками довжиною 2–3 см. Окремо висушіть листочки малини.
Заварювання:
До сотейника або чайника покладіть гілочки малини. Залийте 500 мл холодної води. Доведіть до кипіння.
Варіть на малому вогні 5–7 хвилин. Це допоможе витягти з кори та деревини максимум аромату.
Після цього додайте сухе листя малини. Накрийте кришкою і залиште настоятися 10–15 хвилин.
Процідіть чай до склянки. Додайте мед чи лимон за смаком. Малиновий чай чудово поєднується з корицею або шматочком імбиру.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати сироп з бузини.