Що пити цієї зими, щоб зігрітися і підняти імунітет: рецепт смачного напою

Напій має легкий аромат літа і допомагає підтримати імунітет у холодний сезон.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чай

Чай / © pixabay.com

Чай з малинових гілочок і листя — ароматний, корисний і — що головне — натуральний напій, який особливо смакує взимку.

ТСН.ua підготував рецепт смачного напою.

Інгредієнти:

  • гілочки малини, нарізані невеличкими шматочками — 2–3 ст. л.

  • сушене листя малини — 1–2 ст. л.

  • вода — 500 мл

Приготування:

Гілочки можна заздалегідь підсушити та порізати шматочками довжиною 2–3 см. Окремо висушіть листочки малини.

Заварювання:

  1. До сотейника або чайника покладіть гілочки малини. Залийте 500 мл холодної води. Доведіть до кипіння.

  2. Варіть на малому вогні 5–7 хвилин. Це допоможе витягти з кори та деревини максимум аромату.

  3. Після цього додайте сухе листя малини. Накрийте кришкою і залиште настоятися 10–15 хвилин.

  4. Процідіть чай до склянки. Додайте мед чи лимон за смаком. Малиновий чай чудово поєднується з корицею або шматочком імбиру.

