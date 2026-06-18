Що пити у спеку: експертка назвала напій, який зволожує краще за воду

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У періоди спекотної погоди особливо важливо стежити за водним балансом. Хоча вода традиційно вважається найкращим способом уникнути зневоднення, лікарка Наташа Фернандо стверджує, що один популярний напій може підтримувати гідратацію ще ефективніше.

Про це повідомило видання Express.

Лікарка пояснила, що молоко містить цукор, білок і жир, які сповільнюють спорожнення шлунка. Завдяки цьому рідина не так швидко виводиться з організму, а відчуття зволоження зберігається довше.

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Також молоко містить натрій, який сприяє утриманню води в організмі. Фахівчиня зазначила, що хорошим вибором у спеку може бути і соєве молоко, оскільки воно містить електроліти, які допомагають відновлювати водний баланс.

Окрім молока, лікарка рекомендує звернути увагу на кокосову воду та огірковий сік. Серед продуктів, які допомагають підтримувати гідратацію, вона виділила кавун і огірок через високий вміст води.

Водночас медики нагадують, що про зневоднення можуть свідчити сильна спрага, рідкісне сечовипускання, запаморочення, втома, сухість у роті, темно-жовта сеча або сухі губи. У таких випадках рекомендується регулярно пити рідину невеликими ковтками, а за потреби використовувати розчини для пероральної регідратації.

Якщо ж з’являються серйозні симптоми, зокрема сплутаність свідомості, надмірна сонливість, прискорене серцебиття чи сильне запаморочення, необхідно звернутися по медичну допомогу.

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