Чи можна продавати прострочені продукти / © Фото з відкритих джерел

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Мало хто замислюється, що відбувається з продуктами, які не встигли продати до завершення встановленого строку придатності. Але на полицях супермаркетів товар із простроченою датою залишатися не повинен. Проте важливо знати, що не всі позначки на пакованні мають однакове юридичне значення.

Чи можуть супермаркети продавати прострочені продукти

В Україні продаж або навіть пропонування до реалізації непридатних харчових продуктів заборонений. Закон також передбачає відповідальність за реалізацію швидкопсувних продуктів, строк зберігання яких закінчився, а також за продаж не швидкопсувних продуктів після завершення мінімального строку зберігання.

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Особливо важлива позначка «вжити до». Вона використовується для продуктів, які можуть становити ризик для здоров’я після визначеної дати. Після її завершення такий продукт вважається непридатним для реалізації.

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Водночас напис «краще спожити до» стосується мінімального терміну придатності. Це дата, до якої продукт за належних умов зберігання зберігає визначені виробником властивості.

Куди потрапляють продукти, які не продали

Коли товар наближається до завершення терміну придатності, магазин зазвичай намагається реалізувати його законним способом, наприклад, заздалегідь знижує ціну, якщо це допускається для конкретного продукту та його стану.

Якщо ж строк придатності вже минув або товар має ознаки непридатності, його повинні вилучити з реалізації. Далі магазин діє відповідно до своїх процедур поводження з харчовими відходами: продукт списують і передають на утилізацію або інше дозволене законодавством поводження з відходами.

Тобто прострочений товар не повинен просто переміщуватися на іншу полицю чи продаватися зі значною знижкою. Знижена ціна не робить прострочений продукт безпечним і не скасовує вимог законодавства.

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Що робити покупцеві, якщо він знайшов прострочений товар

Перед купівлею варто перевіряти дату на пакованні та умови зберігання. Якщо прострочений продукт опинився на полиці, краще не купувати його, а повідомити працівника магазину.

За продаж непридатних харчових продуктів закон передбачає фінансову відповідальність для суб’єктів господарювання.

Тому відповідальний супермаркет має регулярно контролювати терміни придатності, своєчасно вилучати проблемні товари та не допускати їх до продажу. Для покупця ж найпростіше правило залишається незмінним: завжди перевіряйте дату «вжити до», особливо на м’ясі, рибі, молочних продуктах та інших швидкопсувних товарах.

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