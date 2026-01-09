- Дата публікації
Що робити, аби шви між плиткою ніколи не темніли: цей трюк одразу вирішить проблему
Простий спосіб допоможе захистити шви між плиткою від вологи, бруду та потемніння без складного догляду і дорогих засобів.
Темні шви між плиткою здатні зіпсувати привабливий вигляд навіть нової ванної кімнати чи кухні. Волога, жир, пил і залишки мийних засобів поступово вбираються у затирку, через що вона швидко втрачає охайність. Проте існує простий і дієвий спосіб, який допоможе надовго зберегти шви світлими без дорогих засобів і постійного чищення.
Чому шви між плиткою швидко темніють: як швидко і надовго вирішити проблему
Основна причина — пориста структура затирки, вона легко вбирає вологу, бруд і мікроорганізми. У ванній до цього додається конденсат, а на кухні — жир і пара. З часом у швах з’являється наліт і грибок, які й створюють темний відтінок.
Головний трюк, який вирішує проблему.
Після очищення швів їх потрібно запечатати захисним шаром. Найпростіший і доступний варіант — обробка прозорим силіконовим герметиком або спеціальним гідрофобним просоченням для швів. Такий захист створює невидиму плівку, яка:
не пропускає вологу;
не дає бруду вбиратися у затирку;
запобігає появі цвілі та грибка;
зберігає початковий колір швів надовго.
Як правильно обробити шви, щоб не темніли
Ретельно вимийте плитку та шви м’яким засобом.
Повністю висушіть поверхню — це важливо.
Нанесіть тонкий шар герметика або просочення пензликом чи аплікатором.
Дайте висохнути відповідно до інструкції, зазвичай це 6-12 годин.
Після такої процедури шви стають стійкими до забруднень і не потребують частого чищення.
Корисні поради для збереження чистоти
Після душу або приготування їжі протирайте плитку сухою ганчіркою.
Не використовуйте агресивні порошки, які руйнують затирку.
Раз на кілька місяців оновлюйте захисний шар на швах у зонах із підвищеною вологістю.