Що робити, аби шви між плиткою ніколи не темніли: цей трюк одразу вирішить проблему

Як відбілити шви між плиткою у ванній та на кухні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Темні шви між плиткою здатні зіпсувати привабливий вигляд навіть нової ванної кімнати чи кухні. Волога, жир, пил і залишки мийних засобів поступово вбираються у затирку, через що вона швидко втрачає охайність. Проте існує простий і дієвий спосіб, який допоможе надовго зберегти шви світлими без дорогих засобів і постійного чищення.

Чому шви між плиткою швидко темніють: як швидко і надовго вирішити проблему

Основна причина — пориста структура затирки, вона легко вбирає вологу, бруд і мікроорганізми. У ванній до цього додається конденсат, а на кухні — жир і пара. З часом у швах з’являється наліт і грибок, які й створюють темний відтінок.

Головний трюк, який вирішує проблему.

Реклама

Після очищення швів їх потрібно запечатати захисним шаром. Найпростіший і доступний варіант — обробка прозорим силіконовим герметиком або спеціальним гідрофобним просоченням для швів. Такий захист створює невидиму плівку, яка:

не пропускає вологу;

не дає бруду вбиратися у затирку;

запобігає появі цвілі та грибка;

зберігає початковий колір швів надовго.

Як правильно обробити шви, щоб не темніли

Ретельно вимийте плитку та шви м’яким засобом. Повністю висушіть поверхню — це важливо. Нанесіть тонкий шар герметика або просочення пензликом чи аплікатором. Дайте висохнути відповідно до інструкції, зазвичай це 6-12 годин.

Після такої процедури шви стають стійкими до забруднень і не потребують частого чищення.

Корисні поради для збереження чистоти