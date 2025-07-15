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Що робити, якщо до сковороди прилипає їжа — млинці, котлети, яйця чи картопля
Щоб уникнути прилипання їжі до пательні, важливо дотримуватись кількох простих правил.
Кожен, хто готував млинці чи смажив яйця, стикався з тим, що продукти починають прилипати до сковороди. Це не лише псує зовнішній вигляд страв, а й створює непотрібні клопоти на кухні. На щастя, існують простi, але дієві способи, які допоможуть уникнути цієї неприємності.
Чому їжа прилипає до сковорідки: основні причини
Неякісна або зношена поверхня сковороди. Якщо антипригарне покриття подряпане, воно втрачає свої властивості.
Недостатнє розігрівання. Багато хто кладе їжу на холодну або ледь теплу сковороду, це досить часта помилка.
Мало олії чи неправильний розподіл. Жир має рівномірно покривати дно сковороди.
Вологі продукти. Наприклад, сире м’ясо чи овочі з водою на поверхні сильніше прилипатимуть.
Як швидко вирішити проблему прилипання їжі до сковорідки
Правильно розігрійте сковорідку. Перед приготуванням дайте їй нагрітися 2–3 хвилини на середньому вогні. Потім додайте олію й почекайте ще кілька секунд, перш ніж класти їжу.
Перевірте сковорідку на ефект краплі. Капніть кілька крапель води, якщо вони «танцюють» по поверхні, можна класти їжу.
Змащуйте сковорідку жиром рівномірно. Використовуйте пензлик, серветку чи просто обережно розітріть ложкою. Для млинців добре підходить шматочок сала на виделці.
Просушуйте продукти перед смаженням. Якщо готуєте м’ясо чи овочі, промокніть їх серветкою. Так зменшиться контакт вологи з гарячим жиром.
Не перевертайте занадто рано. Особливо котлети чи млинці: дайте їм схопитися з одного боку, лише тоді обережно перевертайте.
Відновіть антипригарні властивості старої сковороди. Поставте на вогонь і насипте трохи солі, прогрійте 5–7 хвилин. Потім висипте сіль зі сковорідки, змастіть її олією й остудіть. Це допомагає «оживити» поверхню.