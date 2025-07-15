Що робити, якщо до сковороди прилипає їжа / © Pexels

Кожен, хто готував млинці чи смажив яйця, стикався з тим, що продукти починають прилипати до сковороди. Це не лише псує зовнішній вигляд страв, а й створює непотрібні клопоти на кухні. На щастя, існують простi, але дієві способи, які допоможуть уникнути цієї неприємності.

Вологі продукти. Наприклад, сире м’ясо чи овочі з водою на поверхні сильніше прилипатимуть.

Недостатнє розігрівання. Багато хто кладе їжу на холодну або ледь теплу сковороду, це досить часта помилка.

Неякісна або зношена поверхня сковороди. Якщо антипригарне покриття подряпане, воно втрачає свої властивості.

Правильно розігрійте сковорідку. Перед приготуванням дайте їй нагрітися 2–3 хвилини на середньому вогні. Потім додайте олію й почекайте ще кілька секунд, перш ніж класти їжу.

Перевірте сковорідку на ефект краплі. Капніть кілька крапель води, якщо вони «танцюють» по поверхні, можна класти їжу.

Змащуйте сковорідку жиром рівномірно. Використовуйте пензлик, серветку чи просто обережно розітріть ложкою. Для млинців добре підходить шматочок сала на виделці.

Просушуйте продукти перед смаженням. Якщо готуєте м’ясо чи овочі, промокніть їх серветкою. Так зменшиться контакт вологи з гарячим жиром.

Не перевертайте занадто рано. Особливо котлети чи млинці: дайте їм схопитися з одного боку, лише тоді обережно перевертайте.